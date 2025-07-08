Як Земля стала придатною для життя: у цьому допоміг гігантський удар, що з'ясували вчені

Дослідники з'ясували, яким чином наша планета, єдина з кам'янистих планет Сонячної системи, стала населеним світом. Учені вважають, що потрібні умови для життя створив гігантський удар, унаслідок якого утворився Місяць.

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4,5 млрд років тому Сонячна система була хаотичним місцем, у якому планетарні ембріони носилися космосом і врізалися один в одного. Таким чином закладалася основа для майбутніх планет. Якимось чином Земля отримала більше, ніж їй належить, вуглецевих хондритів, амінокислот та інших необхідних для життя хімічних речовин, які прийшли з планетарними ембріонами. Дослідження космохімії показали, що від 5% до 10% маси Землі склали вуглецеві хондрити, які врізалися в молоду планету. Дослідження також показують, що більша частина цієї маси прийшла з об'єкта під назвою Тейя, який врізався в Землю, внаслідок чого утворився Місяць. Щоб перевірити цю ідею автори дослідження, прийнятого до публікації в журналі Icarus, створили моделювання ранньої Сонячної системи, пише ScienceAlert.

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Однією з найважливіших відмінностей у космохімії є відмінність між вуглецевими хондритами і не вуглецевими метеоритами. Вона ділить популяцію метеоритів Сонячної системи на дві групи і припускає, що Сонячна система містить два різні резервуари матеріалу.

Вуглецеві хондрити утворилися далі від Сонця і несуть із собою більше летких речовин, таких як вода та органічні сполуки. Не вуглецеві метеорити містять більше заліза і менше летких речовин.

Щоб перевірити ідею про те, що Тейя доставила вуглецеві хондрити та леткі речовини на Землю, вчені створили детальне моделювання ранньої Сонячної системи, де доступну тверду масу розділили на планетезималі та планетарні ембріони. Останні мають вищу ймовірність взаємодії з планетами земної групи та доставки матеріалу, що містить вуглець.

Моделювання показало, що міграція Юпітера на іншу орбіту сильно вплинула на накопичення Землею вуглецевих хондритів.

Попередні дослідження показують, що об'єкт Тейя міг бути вуглецевим об'єктом. Це означає, що більша частина необхідних речовин для виникнення життя з'явилася завдяки удару цього об'єкта по нашій планеті мільярди років тому.

Нове дослідження підтверджує цю ідею, адже воно показує, що поряд із множинними ударами вуглецевих хондритів по молодій планеті, удар Тейї, найімовірніше, став вирішальною подією, що призвела до створення необхідних умов для появи життя. При цьому моделювання показало, що об'єкт Тейя дійсно був вуглецевим планетарним ембріоном великого розміру.

Як уже писав Фокус, вчені навчили орбітальний апарат, який обертається навколо Марса з 2006 року, перевертатися таким чином, що це дає йому змогу виявити воду на Червоній планеті. Спеціальний радар тепер має кращий огляд Марса.

Також Фокус писав про те, що команда вчених припустила, що галактика Чумацький Шлях перебуває в досить незвичайному місці, яке називається космічною порожнечею.