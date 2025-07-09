Герпес сможет вылечить людей от тяжелого рака кожи: испытания на финальной стадии

Второй в истории вирус может быть одобрен для уничтожения раковых клеток. Речь идет о тяжелом виде рака кожи – меланоме.

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В рамках испытаний генетически модифицированный вирус герпеса RP1 была введен в опухоли 140 пациентов с запущенной меланомой, которым стандартное лечение не помогало. Участники также принимали препарат ниволумаб, предназначенный для усиления иммунного ответа на опухоль, пишет New Scientist.

Результаты исследования показали, что у 30% добровольцев опухоли уменьшились, а в половине случаев опухоли вообще исчезли.

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“У половины пациентов, прошедших лечение, наблюдался полный ответ, то есть полное исчезновение всех опухолей. Мы очень рады этим результатам”, - говорит Джино Ким Ин из Университета Южной Калифорнии.

Авторы исследования добавляют, что другие методы лечения пациентов на этой стадии менее эффективны и имеют более серьезные побочные эффекты.

Сейчас проходит исследование следующей стадии, где примут участие 400 человек. Но лечение RP1 с ниволумабом может быть одобрено в США задолго до завершения этой стадии исследований. Авторы исследования говорят, что это решение может быть принято уже до конца месяца.

Более 100 лет ученые знают о том, что некоторые вирусы могут помогать в лечении рака, но заражение людей “дикими” вирусами крайне рискованно. Поэтому в 1990-х годах биологи генетически модифицировали вирусы, чтобы сделать их более эффективными в лечении рака, но такими, что не смогут навредить здоровым клеткам.

Такие вирусы борются с раком двумя способами. Во-первых, путем прямого заражения раковых клеток и их уничтожения путём их разрушения. Во-вторых, запуская иммунный ответ, нацеленный на все раковые клетки, где бы они ни находились в организме.

По словам Ин, с большей вероятностью вызывает уменьшение размеров всех опухолей, а не только тех, в которые вводили препарат. Это в свою очередь указывает на то, что данные метод лечения имеет более мощный системный эффект.

Поэтому ожидается, что RP1 будет использоваться гораздо шире, чем его альтернативы, если будет одобрен. Авторы исследования также считают, что это подтолкнет медицину к развитию идеи использования вирусов, убивающих рак.

Напомним, обычный герпес окончательно связали с болезнью Альцгеймера. Исследование так же показало, что у людей, которые лечили герпес противовирусными препаратами, на 17% меньше диагностируется болезнь Альцгеймера.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.