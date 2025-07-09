Герпес зможе вилікувати людей від важкого раку шкіри: випробування на фінальній стадії

Другий в історії вірус може бути схвалений для знищення ракових клітин. Йдеться про важкий вид раку шкіри — меланому.

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У рамках випробувань генетично модифікований вірус герпесу RP1 було введено в пухлини 140 пацієнтів із запущеною меланомою, яким стандартне лікування не допомагало. Учасники також приймали препарат ніволумаб, призначений для посилення імунної відповіді на пухлину, пише New Scientist.

Результати дослідження показали, що у 30% добровольців пухлини зменшилися, а в половині випадків пухлини взагалі зникли.

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"У половини пацієнтів, які пройшли лікування, спостерігалася повна відповідь, тобто повне зникнення всіх пухлин. Ми дуже раді цим результатам", — каже Джино Кім Ін з Університету Південної Каліфорнії.

Автори дослідження додають, що інші методи лікування пацієнтів на цій стадії менш ефективні та мають серйозніші побічні ефекти.

Наразі триває дослідження наступної стадії, де візьмуть участь 400 осіб. Але лікування RP1 з ніволумабом може бути схвалено в США задовго до завершення цієї стадії досліджень. Автори дослідження кажуть, що це рішення може бути ухвалено вже до кінця місяця.

Понад 100 років учені знають про те, що деякі віруси можуть допомагати в лікуванні раку, але зараження людей "дикими" вірусами вкрай ризиковане. Тому в 1990-х роках біологи генетично модифікували віруси, щоб зробити їх ефективнішими в лікуванні раку, але такими, що не зможуть нашкодити здоровим клітинам.

Такі віруси борються з раком двома способами. По-перше, шляхом прямого зараження ракових клітин і їх знищення шляхом їх руйнування. По-друге, запускаючи імунну відповідь, націлену на всі ракові клітини, де б вони не знаходилися в організмі.

За словами Ін, з більшою ймовірністю спричиняє зменшення розмірів усіх пухлин, а не лише тих, у які вводили препарат. Це, своєю чергою, вказує на те, що цей метод лікування має більш потужний системний ефект.

Тому очікується, що RP1 буде використовуватися набагато ширше, ніж його альтернативи, якщо буде схвалений. Автори дослідження також вважають, що це підштовхне медицину до розвитку ідеї використання вірусів, що вбивають рак.

Нагадаємо, звичайний герпес остаточно пов'язали з хворобою Альцгеймера. Дослідження так само показало, що у людей, які лікували герпес противірусними препаратами, на 17% менше діагностується хвороба Альцгеймера.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.