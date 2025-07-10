Ученые развенчали миф о самом старом ударном кратере на Земле: что известно (фото)

Самый старый ударный кратер на нашей планете оказался гораздо моложе, чем считалось ранее. Новое исследование объясняет почему прошлая оценка возраста ударной структуры оказалась неверной.

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Геологи недавно сообщили о том, что они обнаружили в регионе Пилбара в Западной Австралии самый древний ударный кратер на Земле, созданный ударом огромного метеорита. Предварительные оценки показали, что кратер, названный ударная структура Миралга, имеет диаметр 100 км и образовался почти 3,5 млрд лет назад. Таким образом этот кратер является самым старым на Земле. Но авторы нового исследования, опубликованного журнале Science Advances, считают, что это не так и кратер на самом деле намного моложе, пишет ScienceAlert.

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Геологи ищут древние следы ударов метеоритов, чтобы узнать о раннем формировании Земли. Пока что самым древним кратером на планете считается ударная структура Яррабубба, обнаруженная в Западной Австралии, возраст которой оценивается в 2,23 млрд лет. Хотя по поводу возраста этого кратера продолжаются споры.

Авторы первого исследования утверждали, что они обнаружили более древний кратер Миралга, который образовался примерно 3,47 млрд лет назад и имеет диаметр примерно 100 км. Ученые предположили, что настолько мощный удар метеорита мог сыграть важную роль в формировании континентальной коры и мог даже повлиять на раннюю жизнь на Земле.

Теперь же ученые пришли к выводу, что кратер Миралга на самом деле образовался в период между 2,7 млрд лет назад и 400 млн лет назад. При этом его диаметр составляет 16 км. Это значит, что более слабый удар метеорита не мог повлиять на формирование континентов или раннюю жизнь на Земле.

Фотография обнажения конусов дробления базальта на ударной структуре Миралга Фото: ScienceAlert

Изначально круглый кратер сильно разрушен, и остались лишь незначительные следы на ландшафте. Но среди базальтов ржавого цвета есть уникальные признаки падения метеорита: конусы дробления. Это конические трещины с характерными полосами, которые образуются в горных породах в результате падения метеорита. Их уникальная коническая форма образуется под действием кратковременного, но огромного давления в месте падения метеорита.

Ученые обнаружили конусы дробления и определили, что именно там произошло древнее ударное событие. Для определения возраста кратера ученые не могли использовать радиоактивные изотопы, ведь не было обнаружено необходимого материала. Поэтому геологи применили принцип, называемый законом суперпозиции. Он гласит, что слои горных пород откладываются один на другой с течением времени, поэтому породы наверху моложе, чем те, что находятся ниже.

Рисунок художника: вид на северо-запад региона Пилбара, над кратером Миралга шириной 16 км. Кратер показан на высоте 3 км над современной поверхностью земли, что объясняет глубокую эрозию, которая с тех пор его разрушила Фото: ScienceAlert

Авторы первого исследования обнаружили конусы дробления внутри и под осадочным слоем, возраст которого составляет 3,47 млрд лет, но они не обнаружили конусов дробления в более молодых породах над этим слоем. Это означало, что удар произошел во время формирования осадочного слоя. Поэтому ученые предположили, что кратер образовался почти 3,5 млрд лет назад.

В ходе нового исследования геологи обнаружили конусы дробления в тех же породах возрастом 3,47 миллиарда лет, а также в более молодых породах, которые находятся наверху и в лаве, выброшенной 2,77 млрд лет назад.

Геологи говорят, что падение метеорита должно было произойти после образования самых молодых пород, содержащих конусы дробления. Пока что геологи точно знают возраст кратера Миралга, но предполагают, что он образовался в период между 2,7 млрд лет назад и 400 млн лет назад. Сейчас ученые пытаются все же провести оценку возраста с помощью радиоактивных изотопов, чтобы оценить возраст кратера более точно.

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