Учені розвінчали міф про найстаріший ударний кратер на Землі: що відомо (фото)

Найстаріший ударний кратер на нашій планеті виявився набагато молодшим, ніж вважалося раніше. Нове дослідження пояснює чому минула оцінка віку ударної структури виявилася хибною.

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Геологи нещодавно повідомили про те, що вони виявили в регіоні Пілбара в Західній Австралії найдавніший ударний кратер на Землі, створений ударом величезного метеорита. Попередні оцінки показали, що кратер, названий ударна структура Міралга, має діаметр 100 км і утворився майже 3,5 млрд років тому. Таким чином цей кратер є найстарішим на Землі. Але автори нового дослідження, опублікованого в журналі Science Advances, вважають, що це не так і кратер насправді набагато молодший, пише ScienceAlert.

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Геологи шукають стародавні сліди ударів метеоритів, щоб дізнатися про раннє формування Землі. Поки що найдавнішим кратером на планеті вважається ударна структура Яррабубба, виявлена в Західній Австралії, вік якої оцінюють у 2,23 млрд років. Хоча з приводу віку цього кратера тривають суперечки.

Автори першого дослідження стверджували, що вони виявили давніший кратер Міралга, який утворився приблизно 3,47 млрд років тому і має діаметр приблизно 100 км. Вчені припустили, що настільки потужний удар метеорита міг зіграти важливу роль у формуванні континентальної кори і міг навіть вплинути на раннє життя на Землі.

Тепер же вчені дійшли висновку, що кратер Міралга насправді утворився в період між 2,7 млрд років тому і 400 млн років тому. При цьому його діаметр становить 16 км. Це означає, що слабший удар метеорита не міг вплинути на формування континентів або раннє життя на Землі.

Фотографія оголення конусів дроблення базальту на ударній структурі Міралга Фото: ScienceAlert

Спочатку круглий кратер сильно зруйнований, і залишилися лише незначні сліди на ландшафті. Але серед базальтів іржавого кольору є унікальні ознаки падіння метеорита: конуси дроблення. Це конічні тріщини з характерними смугами, які утворюються в гірських породах унаслідок падіння метеорита. Їхня унікальна конічна форма утворюється під дією короткочасного, але величезного тиску в місці падіння метеорита.

Науковці виявили конуси дроблення та визначили, що саме там сталася давня ударна подія. Для визначення віку кратера вчені не могли використовувати радіоактивні ізотопи, адже не було виявлено необхідного матеріалу. Тому геологи застосували принцип, званий законом суперпозиції. Він свідчить, що шари гірських порід відкладаються один на інший із плином часу, тому породи нагорі молодші, ніж ті, що розташовані нижче.

Малюнок художника: вид на північний захід регіону Пілбара, над кратером Міралга шириною 16 км. Кратер показано на висоті 3 км над сучасною поверхнею землі, що пояснює глибоку ерозію, яка відтоді його зруйнувала Фото: ScienceAlert

Автори першого дослідження виявили конуси дроблення всередині і під осадовим шаром, вік якого становить 3,47 млрд років, але вони не виявили конусів дроблення в більш молодих породах над цим шаром. Це означало, що удар стався під час формування осадового шару. Тому вчені припустили, що кратер утворився майже 3,5 млрд років тому.

Під час нового дослідження геологи виявили конуси дроблення в тих самих породах віком 3,47 мільярда років, а також у більш молодих породах, що розташовані вгорі і в лаві, викинутій 2,77 млрд років тому.

Геологи кажуть, що падіння метеорита мало статися після утворення наймолодших порід, що містять конуси дроблення. Поки що геологи достеменно знають вік кратера Міралга, але припускають, що він утворився в період між 2,7 млрд років тому і 400 млн років тому. Наразі вчені намагаються все ж таки провести оцінку віку за допомогою радіоактивних ізотопів, щоб оцінити вік кратера точніше.

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