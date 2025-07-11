Кот вирусолога из США помог своему хозяину сделать открытие: и это уже во второй раз

В прошлом году кот вирусолога из США помог своему хозяину открыть новый вирус рода джейлонг. Теперь же кот принес своему хозяину еще одно животное с вирусом, которое не встречался ранее.

Related video

В этот раз кот по кличке Пеппер принес домой мертвую короткохвостую бурозубку Эверглейдс (Blarina peninsulae). Хозяин кота Джон Ледински, который работает вирусологом в Университете Флориды, забрал добычу питомца, чтобы исследовать ее в лаборатории, пишет Live Science.

Данные исследования показали, что пойманная землеройка была носителям ранее неизвестного штамма ортонайровируса. Это не слишком известный род вирусов, который обычно заражает птиц и млекопитающих, включая людей, белохвостых оленей и летучих мышей.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

“Нам необходимо уделять больше внимания ортонайровирусам и знать, как им противостоять”, - говорит Ледински.

Он подчеркивает, что уже были зафиксированы случаи, когда эти вирусы вызывали серьезные заболевания у людей.

Ортонайровирусы впервые открыли в 1950-х годах, тогда же ученые узнали, что они распространяются через фекалии или вдыхаемые капли. Вирусы этой группы обычно поражают дыхательный пути или кишечник своих хозяев.

Тогда ортонайровирусы были названы “сиротскими вирусами”, так как сперва их не могли связать ни с одним из известных заболеваний. Тогда ученые считали, что эти вирусы не вызывают никаких серьезных заболеваний у человека. Современная же медицина связала вирусы с редкими случаями отека мозга (энцефалита), отека над поверхностью мозга (менингита) и воспаления пищеварительного тракта (гастроэнтерита) у детей, отмечается в заявлении.

Ледински выделил вирус из мертвой землеройки и проанализировал его геном, в котором обнаружил новый штамм. Такое вовсе неудивительно, так как вирусы постоянно эволюционируют и порождают новые штаммы. Чаще всего два разных вируса инфицируют одну клетку-хозяина, а после обменивают генами.

Все еще остается много открытых вопрос по поводу ортонайровирусов, включая и то, как часто они инфицируют людей, степень тяжести и пути их распространения.

Следующим шагом команды станут испытания вируса на предмет его устойчивости к иммунитету, чтобы понять, какую угрозу он может нести для людей и животных.

Что касается Пеппера, вирусологи утверждают, что у него не было никаких признаков заболевания, и он продолжит вносить свой вклад в их научные исследования.

Напомним, в Соединенном Королевстве фиксируют активное распространение нового варианта коронавируса под названием Stratus. Этот штамм имеет две подвариации — XFG и XFG.3, при этом последняя уже составляет около 30% от всех зарегистрированных случаев в стране.