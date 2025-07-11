Кіт вірусолога з США допоміг своєму господареві зробити відкриття: і це вже вдруге

Минулого року кіт вірусолога з США допоміг своєму господареві відкрити новий вірус роду джейлонг. Тепер же кіт приніс своєму господареві ще одну тварину з вірусом, який не зустрічався раніше.

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Цього разу кіт на прізвисько Пеппер приніс додому мертву короткохвосту бурозубку Еверглейдс (Blarina peninsulae). Господар кота Джон Ледінскі, який працює вірусологом в Університеті Флориди, забрав здобич вихованця, щоб дослідити її в лабораторії, пише Live Science.

Дані дослідження показали, що спіймана землерийка була носієм раніше невідомого штаму ортонайровірусу. Це не надто відомий рід вірусів, який зазвичай заражає птахів і ссавців, включно з людьми, білохвостими оленями й кажанами.

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"Нам необхідно приділяти більше уваги ортонайровірусам і знати, як їм протистояти", — каже Ледінскі.

Він підкреслює, що вже було зафіксовано випадки, коли ці віруси спричиняли серйозні захворювання у людей.

Ортонайровіруси вперше відкрили в 1950-х роках, тоді ж учені дізналися, що вони поширюються через фекалії або краплі, що вдихаються. Віруси цієї групи зазвичай вражають дихальні шляхи або кишечник своїх господарів.

Тоді ортонайровіруси були названі "сирітськими вірусами", оскільки спершу їх не могли пов'язати з жодним із відомих захворювань. Тоді вчені вважали, що ці віруси не викликають жодних серйозних захворювань у людини. Сучасна ж медицина пов'язала віруси з рідкісними випадками набряку мозку (енцефаліту), набряку над поверхнею мозку (менінгіту) і запалення травного тракту (гастроентериту) в дітей, наголошується в заяві.

Ледінскі виділив вірус із мертвої землерийки та проаналізував його геном, у якому виявив новий штам. Таке зовсім не дивно, оскільки віруси постійно еволюціонують і породжують нові штами. Найчастіше два різні віруси інфікують одну клітину-господаря, а потім обмінюються генами.

Усе ще залишається багато відкритих запитань щодо ортонайровірусів, включно з тим, як часто вони інфікують людей, ступінь тяжкості та шляхи їхнього поширення.

Наступним кроком команди стануть випробування вірусу на предмет його стійкості до імунітету, щоб зрозуміти, яку загрозу він може нести для людей і тварин.

Що стосується Пеппера, вірусологи стверджують, що в нього не було жодних ознак захворювання, і він продовжить робити свій внесок у їхні наукові дослідження.

Нагадаємо, у Сполученому Королівстві фіксують активне поширення нового варіанта коронавірусу під назвою Stratus. Цей штам має дві підваріації — XFG і XFG.3, водночас остання вже становить близько 30% від усіх зареєстрованих випадків у країні.