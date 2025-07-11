Синие акулы являются скрытыми хамелеонами: как они меняют цвет кожи и зачем (фото)

Как выяснили ученые, необычная кожа синих акул позволяет им менять цвет. Таким образом морские хищники могут лучше приспосабливаться к окружающей среде и это улучшает их маскировку.

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Как показало исследование ученых из Городского университета Гонконга, синие акулы (Prionace glauca) могут иметь не только цвет, указанный в их названии, но и менять его на зеленый или желтый. Исследование кожи синих акул позволило обнаружить крошечные структуры, которые позволяют морским хищникам не только иметь синий цвет, но и менять его как это делают хамелеоны, пишет ScienceAlert.

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По словам ученых, синий является одним из самых редких цветов в животном мире, и животные в ходе эволюции выработали множество уникальных стратегий для его получения. Животные создают сой окрас разными способами. У одних есть пигментированные клетки, которые придают цвет за счет избирательного поглощения определенных длин волн света. У других есть микроскопические структуры, которые рассеивают свет и поглощают также только определенные длины волн света. Некоторые животные могут менять цвет в зависимости от окружающей среды, изменяя способ поглощения или рассеивания волн света.

Синие акулы (Prionace glauca) могут иметь не только цвет, указанный в их названии, но и менять его на зеленый или желтый Фото: IFLS

Авторы нового исследования обнаружили, что синие акулы также обладают уникальной способностью менять свой цвет. Обычно эти акулы имеют темно-синюю окраску на спине и более светлое брюхо. Кожа синий акул покрыта крошечными чешуйками, похожими на зубы, которые называются дермальными зубчиками. Внутри этих структур находятся полости пульпы, играющие ключевую роль в формировании цвета акул, а также являются своеобразной броней.

С помощью оптической и электронной микроскопии ученые обнаружили, что полости пульпы содержат кристаллы гуанина, придающие синий цвет, и пигмент меланин, поглощающий другие цвета. Ученые говорят, что гуанин и меланин упакованы в отдельные клетки, напоминающие мешочки, наполненные зеркалами и мешочки с черными поглотителями, но они находятся в тесной связи друг с другом, чтобы работать вместе. Исследователи обнаружили, что эти структуры не просто придают синим акулам характерный синий окрас, но и реагируют на окружающую среду, что позволяет акулам менять цвет кожи.

Кожа синий акул покрыта крошечными чешуйками, похожими на зубы, которые называются дермальными зубчиками. Внутри этих структур находятся полости пульпы, играющие ключевую роль в формировании цвета акул, а также являются своеобразной броней Фото: ScienceAlert

Узкие промежутки между слоями кристаллов гуанина придают акулам синий оттенок, но если эти промежутки увеличиваются, они могут окрашивать кожу акулы в зеленый или желтый цвет. Хамелеоны также способны менять цвет, перемещая кристаллы гуанина.

Ученые считают, что способность менять цвет помогает акулам лучше маскироваться. Когда морские хищники ныряют глубже, повышенное давление воды должно сближать слои кристаллов, что делают кожу акул темнее в соответствии с темной водой.

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