Сині акули є прихованими хамелеонами: як вони змінюють колір шкіри і навіщо (фото)

Як з'ясували вчені, незвичайна шкіра синіх акул дає їм змогу змінювати колір. Таким чином морські хижаки можуть краще пристосовуватися до довкілля і це покращує їхнє маскування.

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Як показало дослідження вчених з Міського університету Гонконгу, сині акули (Prionace glauca) можуть мати не тільки колір, зазначений у їхній назві, а й змінювати його на зелений або жовтий. Дослідження шкіри синіх акул дало змогу виявити крихітні структури, які дають змогу морським хижакам не лише мати синій колір, а й змінювати його як це роблять хамелеони, пише ScienceAlert.

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За словами вчених, синій є одним із найрідкісніших кольорів у тваринному світі, і тварини під час еволюції виробили безліч унікальних стратегій для його отримання. Тварини створюють своє забарвлення різними способами. В одних є пігментовані клітини, які надають колір за рахунок вибіркового поглинання певних довжин хвиль світла. В інших є мікроскопічні структури, які розсіюють світло і поглинають також тільки певні довжини хвиль світла. Деякі тварини можуть змінювати колір залежно від навколишнього середовища, змінюючи спосіб поглинання або розсіювання хвиль світла.

Сині акули (Prionace glauca) можуть мати не тільки колір, зазначений у їхній назві, а й змінювати його на зелений або жовтий Фото: IFLS

Автори нового дослідження виявили, що сині акули також мають унікальну здатність змінювати свій колір. Зазвичай ці акули мають темно-синє забарвлення на спині та більш світле черево. Шкіра синіх акул покрита крихітними лусочками, схожими на зуби, які називаються дермальними зубчиками. Усередині цих структур знаходяться порожнини пульпи, які відіграють ключову роль у формуванні кольору акул, а також є своєрідною бронею.

За допомогою оптичної та електронної мікроскопії вчені виявили, що порожнини пульпи містять кристали гуаніну, що надають синього кольору, і пігмент меланін, який поглинає інші кольори. Вчені кажуть, що гуанін і меланін упаковані в окремі клітини, що нагадують мішечки, наповнені дзеркалами, і мішечки з чорними поглиначами, але вони перебувають у тісному зв'язку один з одним, щоб працювати разом. Дослідники виявили, що ці структури не просто надають синім акулам характерного синього забарвлення, а й реагують на навколишнє середовище, що дає змогу акулам змінювати колір шкіри.

Шкіра синіх акул покрита крихітними лусочками, схожими на зуби, які називаються дермальними зубчиками. Усередині цих структур знаходяться порожнини пульпи, які відіграють ключову роль у формуванні кольору акул, а також є своєрідною бронею Фото: ScienceAlert

Вузькі проміжки між шарами кристалів гуаніну надають акулам синього відтінку, але якщо ці проміжки збільшуються, вони можуть забарвлювати шкіру акули в зелений або жовтий колір. Хамелеони також здатні змінювати колір, переміщаючи кристали гуаніну.

Учені вважають, що здатність змінювати колір допомагає акулам краще маскуватися. Коли морські хижаки пірнають глибше, підвищений тиск води має зближувати шари кристалів, що роблять шкіру акул темнішою відповідно до темної води.

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