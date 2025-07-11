Будут спасать и немножко шпионить: в Китае создали пчел-киборгов

Ученые в Китае превращают пчел в киборгов, вживляя в их мозг контроллеры, которые решают, куда им следует лететь. Таких киборгов хотят использовать для поиска потерпевших при стихийных бедствиях. Но они пригодятся и для шпионажа.

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Пчелы — наполовину насекомые, наполовину машины — могут стать военными разведчиками или использоваться для поиска выживших после стихийного бедствия, пишет The Telegraph.

Профессор Пекинского технологического института Чжао Цзелян и его команда недавно разработали самый легкий в мире контроллер мозга — его вес составляет всего 74 миллиграмма.

Устройство прикрепляется к спине рабочей пчелы и прокалывает ее мозг тремя иглами, чтобы дать ей команду лететь в определенном направлении.

Схема, как работает устройство, превращающее пчелу в киборга Фото: скриншот

По результатам испытаний, проведенных профессором Чжао и его командой, устройство сработало в девяти случаях из десяти, и пчелы выполнили все инструкции.

Ученые полагают, что с помощью такого типа технологий "пчелы-киборги" могут быть использованы в тайных операциях или в миссиях в местах, недоступных для людей, или поисковых собак.

Микроустройства могут быть оснащены камерами, подслушивающими устройствами и датчиками, которые позволяют насекомым собирать и записывать информацию, которую затем можно передавать оператору.

Учитывая их небольшие размеры, их также можно использовать для скрытных военных или охранных операций, поскольку они смогут проникать в небольшие пространства, куда не смогут проникнуть люди и более крупные роботы, и делать это, не вызывая подозрений.

"Роботы на основе насекомых наследуют превосходную мобильность, возможности маскировки и приспособляемость к окружающей среде своих биологических хозяев", — написали профессор Чжао и его коллеги в своей статье, опубликованной в китайском журнале Mechanical Engineering 11 июня.

Чжао считает, что по сравнению с синтетическими аналогами киборнасекомые демонстрируют повышенную скрытность и увеличенную эксплуатационную выносливость, что делает их бесценными для скрытой разведки в таких сценариях, как городские бои, борьба с терроризмом и борьба с наркотиками, а также критически важные операции по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее ученые оснащали других насекомых, например жуков, микрочипами и управляли ими с помощью инфракрасных лучей и сигналов Bluetooth.

Ученые в Сингапуре также работали над тем, чтобы превратить насекомых в киборгов, но их контроллеры получились больше и тяжелее.

Жуки-киборги, созданные в Сингапуре

Однако эти устройства были прикреплены к тараканам, которых использовали для помощи в поисково-спасательных работах после землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме в марте.

Несколько других стран, включая США и Японию, также участвуют в гонке по созданию насекомых-киборгов.

Хотя команда профессора Чжао добилась больших успехов в развитии технологии, проблемы еще остаются.

Во-первых, нынешние батареи не могут служить долго, а если их увеличить, то пакеты станут слишком тяжелыми для пчел.

Одно и то же устройство нельзя использовать для разных насекомых, поскольку каждое из них реагирует на сигналы, исходящие с разных частей тела.

Напомним, Китай работает над миниатюризацией своих технологий в других областях: в июне страна также представила беспилотники размером с комара.

А украинская компания UADamage разработала дрон с интегрированным ИИ, который способен обнаруживать взрывные устройства с точностью до 5 сантиметров.