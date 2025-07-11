Рятуватимуть і трошки шпигуватимуть: у Китаї створили бджіл-кіборгів

Учені в Китаї перетворюють бджіл на кіборгів, імплантуючи в їхній мозок контролери, які вирішують, куди їм слід летіти. Таких кіборгів хочуть використовувати для пошуку потерпілих під час стихійних лих. Але вони стануть у пригоді і для шпигунства.

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Бджоли — наполовину комахи, наполовину машини — можуть стати військовими розвідниками або використовуватися для пошуку тих, хто вижив після стихійного лиха, пише The Telegraph.

Професор Пекінського технологічного інституту Чжао Цзелян і його команда нещодавно розробили найлегший у світі контролер мозку — його вага становить лише 74 міліграми.

Пристрій прикріплюється до спини робочої бджоли і проколює її мозок трьома голками, щоб дати їй команду летіти в певному напрямку.

Схема, як працює пристрій, що перетворює бджолу на кіборга Фото: скриншот

За результатами випробувань, проведених професором Чжао і його командою, пристрій спрацював у дев'яти випадках із десяти, і бджоли виконали всі інструкції.

Вчені вважають, що за допомогою такого типу технологій "бджоли-кіборги" можуть бути використані в таємних операціях або в місіях у місцях, недоступних для людей, або пошукових собак.

Мікропристрої можуть бути оснащені камерами, пристроями для підслуховування і датчиками, які дають змогу комахам збирати і записувати інформацію, яку потім можна передавати оператору.

З огляду на їхні невеликі розміри, їх також можна використовувати для потайних військових або охоронних операцій, оскільки вони зможуть проникати в невеликі простори, куди не зможуть проникнути люди і більші роботи, і робити це, не викликаючи підозр.

"Роботи на основі комах успадковують чудову мобільність, можливості маскування і пристосованість до довкілля своїх біологічних господарів", — написали професор Чжао і його колеги у своїй статті, опублікованій у китайському журналі Mechanical Engineering 11 червня.

Чжао вважає, що порівняно з синтетичними аналогами кіборнасекомие демонструють підвищену скритність і збільшену експлуатаційну витривалість, що робить їх безцінними для прихованої розвідки в таких сценаріях, як міські бої, боротьба з тероризмом і боротьба з наркотиками, а також критично важливі операції з ліквідації наслідків стихійних лих.

Раніше вчені оснащували інших комах, наприклад жуків, мікрочіпами і керували ними за допомогою інфрачервоних променів і сигналів Bluetooth.

Вчені в Сінгапурі також працювали над тим, щоб перетворити комах на кіборгів, але їхні контролери вийшли більшими і важчими.

Жуки-кіборги, створені в Сінгапурі

Однак ці пристрої були прикріплені до тарганів, яких використовували для допомоги в пошуково-рятувальних роботах після землетрусу магнітудою 7,7 у М'янмі в березні.

Кілька інших країн, включно зі США та Японією, також беруть участь у перегонах зі створення комах-кіборгів.

Хоча команда професора Чжао домоглася великих успіхів у розвитку технології, проблеми ще залишаються.

По-перше, нинішні батареї не можуть служити довго, а якщо їх збільшити, то пакети стануть занадто важкими для бджіл.

Один і той самий пристрій не можна використовувати для різних комах, оскільки кожна з них реагує на сигнали, які виходять із різних частин тіла.

Нагадаємо, Китай працює над мініатюризацією своїх технологій в інших галузях: у червні країна також представила безпілотники розміром з комара.

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