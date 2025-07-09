Новий китайский БПЛА майже неможливо помітити: експерти назвали його слабке місце

Китайський національний університет оборонних технологій недавно представив новий розвідувальний дрон, розроблений у формі комара. Фахівці зазначають, що апарат має як переваги, так і суттєві недоліки.

Related video

В Китаї позиціюють новий мікродрон як інструмент для низки прихованих спостережень та військових операцій, проте його невеликий розмір може обмежувати його використання на полі бою, сказали експерти виданню Business Insider

Старший науковий співробітник Центру міжнародної безпеки та співробітництва Стенфордського університету Герб Лін зазначив, що "дрон-комар" може бути непоганим рішенням для спостереження за будівлями, особливо всередині. Однак його витривалість під питанням.

"Якщо це справжній пристрій і працює від звичайного акумулятора, його тривалість перебування в повітрі буде обмежена його ємністю. Крім того, він дуже легкий, а тому його легко похитує вітер. Ці фактори свідчать про те, що він не особливо корисний для спостереження за великою територією", — пояснив Лін.

Радник Центру військово-морського аналізу та експерт з дронів Семюел Бендетт підтвердив, що чим менший БПЛА, тим більш чутливий він до погодних умов, зокрема сильного вітру, дощу, снігу, холодної погоди та туману. За його словами, навіть у приміщенні цим дронам може заважати легкий вітерець, потік повітря від кондиціонера чи відкрите вікно.

Ще один момент, який слід врахувати — зв'язок, оскільки компактний розмір навряд чи дозволяє безпілотнику нести складне обладнання.

Важливо

Тисячі БПЛА на місяць: китайські виробники дронів допомагають РФ обходити санкції, — Bloomberg

Своєю чергою старший науковий співробітник з питань технологій та інновацій Ради з міжнародних відносин Майкл Горовіц вважає, що новий дрон є доказом постійних інновацій Китаю в цьому секторі. При цьому він зазначив, що поки незрозуміло, як скоро Китай зможе розгорнути ці технології або для яких саме місій він міг би їх використовувати.

"Дрон-комар": що про нього відомо

Про розробку нового мініатюрного дрона-розвідника стало відомо з сюжету на військовому каналі Центрального телебачення Китаю CCTV 7. БПЛА має корпус в формі палички, до якого прикріплено два крихітних крила листоподібної структури, а також три тонкі, як волосся, "ноги".

В Китаї показали дрон, подібний до комара

"Ось у моїй руці робот, схожий на комара. Мініатюрні біонічні роботи, подібні до цього, особливо підходять для інформаційної розвідки та спеціальних місій на полі бою", — розповів Лян Хесян, студент Китайського національного університету оборонних технологій.

Зазначалось, що подібні БПЛА можуть працювати непоміченим, однак крихітні розміри роблять їх виробництво трудомістким. Датчики, силові пристрої, схеми управління та інші елементи повинні вміщатися в дуже маленькому просторі, тому потрібна співпраця між різними дисциплінами, такими як проєктування мікроскопічних пристроїв, матеріалознавство та біоніка.

Нагадаємо, раніше Китай також заявив про успішне випробування нових 155-мм снарядів Tianyan, до яких прикріплені розвідувальні безпілотники, здатні відокремлюватись в повітрі.