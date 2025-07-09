Новый китайский БПЛА почти невозможно заметить: эксперты назвали его слабое место

Китайский национальный университет оборонных технологий недавно представил новый разведывательный дрон, разработанный в форме комара. Специалисты отмечают, что аппарат имеет как преимущества, так и существенные недостатки.

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Старший научный сотрудник Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета Герб Лин отметил, что "дрон-комар" может быть неплохим решением для наблюдения за зданиями, особенно внутри. Однако его выносливость под вопросом.

"Если это настоящее устройство и работает от обычного аккумулятора, его продолжительность пребывания в воздухе будет ограничена его емкостью. Кроме того, он очень легкий, а потому его легко покачивает ветер. Эти факторы свидетельствуют о том, что он не особо полезен для наблюдения за большой территорией", — пояснил Лин.

Советник Центра военно-морского анализа и эксперт по дронам Сэмюэл Бендетт подтвердил, что чем меньше БПЛА, тем более чувствителен он к погодным условиям, в частности сильному ветру, дождю, снегу, холодной погоде и туману. По его словам, даже в помещении этим дронам может мешать легкий ветерок, поток воздуха от кондиционера или открытое окно.

Еще один момент, который следует учесть — связь, поскольку компактный размер вряд ли позволяет беспилотнику нести сложное оборудование.

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В свою очередь старший научный сотрудник по вопросам технологий и инноваций Совета по международным отношениям Майкл Горовиц считает, что новый дрон является доказательством постоянных инноваций Китая в этом секторе. При этом он отметил, что пока непонятно, как скоро Китай сможет развернуть эти технологии или для каких именно миссий он мог бы их использовать.

"Дрон-комар": что о нем известно

О разработке нового миниатюрного дрона-разведчика стало известно из сюжета на военном канале Центрального телевидения Китая CCTV 7. БПЛА имеет корпус в форме палочки, к которому прикреплены два крошечных крыла листовидной структуры, а также три тонкие, как волосы, "ноги".

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"Вот в моей руке робот, похожий на комара. Миниатюрные бионические роботы, подобные этому, особенно подходят для информационной разведки и специальных миссий на поле боя", — рассказал Лян Хэсян, студент Китайского национального университета оборонных технологий.

Отмечалось, что подобные БПЛА могут работать незамеченным, однако крошечные размеры делают их производство трудоемким. Датчики, силовые устройства, схемы управления и другие элементы должны помещаться в очень маленьком пространстве, поэтому требуется сотрудничество между различными дисциплинами, такими как проектирование микроскопических устройств, материаловедение и бионика.

Напомним, ранее Китай также заявил об успешном испытании новых 155-мм снарядов Tianyan, к которым прикреплены разведывательные беспилотники, способные отделяться в воздухе.