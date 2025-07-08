Тысячи БПЛА в месяц: китайские производители дронов помогают РФ обходить санкции, — Bloomberg

Расследователи обнаружили, что компания-производитель дронов в РФ "Аэро-ХИТ", ставшая одним из основных поставщиков дронов для военных операций России в Украине, сотрудничает с китайскими фирмами для обхода западных санкций. В этом году она сможет производить до 10 000 беспилотников в месяц.

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Проанализированные журналистами информационного агентства Bloomberg документы свидетельствуют, что технологии могут попадать в РФ из КНР, несмотря на то, что правительство китайского лидера Си Цзиньпина отрицает поставки оружия любой из сторон российско-украинской войны. По данным расследователей, российская "Аэро-ХИТ" с начала 2023 года работает с инженерами китайской Autel над локализацией производства беспилотника Autel EVO Max 4T — он сначала был разработан для гражданского использования, но впоследствии доказал свою эффективность в боях.

Производственный завод "Аэро-ХИТ" возле аэродрома в Хабаровске в этом году сможет выпускать до 10 000 дронов в месяц и планирует расширить производство более совершенных моделей.

Дроны РФ "Велес" используются для войны в Украине

Среди продукции компании есть FPV-дрон "Велес", который ВС РФ используют для нападения на украинские города, пишут журналисты. По их информации, стоимость FPV-дронов может достигать нескольких тысяч долларов в зависимости от конфигурации. Согласно опубликованному в марте заказу на закупку, 100 моделей "Велес" оценивались в 8 миллионов рублей — около 1 000 долларов за один беспилотник.

Производство беспилотников на заводе российской компании "Аэро-ХИТ"

Министерство финансов США в июне 2024 года ввело санкции против компании "Аэро-ХИТ", поскольку беспилотники "Велес" использовались российскими войсками против украинских целей на Херсонщине.

Один из крупнейших китайских производителей дронов и их компонентов Autel Robotics по состоянию на февраль 2022 года отрицала любые связи с российскими компаниями. Однако в письме, которое получили в распоряжение журналисты, отмечается, что Autel сотрудничает с "Аэро-ХИТ" с начала 2023 года. После короткого перерыва из-за санкций контакты были возобновлены в конце 2024 года, и сейчас стороны ведут переговоры о локализации производства китайского БПЛА в России с мая 2025 года.

По словам расследователей, в предложении говорится, что дрон Autel EVO Max 4T имеет устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы радиомодуль, а его цена составит 650 000 рублей за штуку с учетом НДС. Компания планирует производство около 30 000 беспилотников в год.

Компания "Аэро-ХИТ" в свою очередь утверждает, что локализация модели поможет укрепить производство высокотехнологичных дронов в РФ и освоить ноу-хау, включая прошивку, отладку, производство и ремонт.

Производитель дронов в РФ маскирует поставки из КНР

По данным журналистов, компания "Аэро-ХИТ" обращалась в Министерство обороны РФ за финансовой поддержкой для локализации производства EVO Max 4T. При этом российский производитель использует подставные компании из сферы сельского хозяйства, перевозки морепродуктов или авиационного питания, чтобы маскировать поставки китайских технологий военным ВС РФ.

Autel Robotics в своем электронном заявлении утверждает, что никогда не сотрудничала с российской компанией "Аэро-ХИТ", не знает о каких-либо производственных сделках, связанных с дроном Autel EVO Max 4T. Также компания отрицает связи с китайскими военными.

Журналисты отмечают, что Пекин неоднократно подчеркивал, что никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон российско-украинской войны и контролирует экспорт товаров двойного использования вроде беспилотников, впрочем, из документов не ясно, известно ли правительству о сотрудничестве китайских компаний с российскими фирмами.

Связи Китая и РФ: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский 17 апреля сообщал со ссылкой на данные спецслужб и разведки, что Китай поставляет оружие в РФ. Перед тем спикер МИД Китая Лин Цзянь подчеркивал, что его страна придерживается нейтралитета в российско-украинской войне, а китайское правительство просит граждан "держаться как можно дальше от зон вооруженных конфликтов и избегать любой формы участия в них".

После ночного обстрела Киева 4 июля в обломках российских "Шахедов" нашли детали из Китая, которые были поставлены на российские предприятия недавно.

Фокус выяснял, зачем Пекин помогает Москве воевать в Украине. Глава МИД Китая Ван И с главным дипломатом Евросоюза Кайей Каллас 4 июля заявил, что КНР не может себе позволить поражения РФ в войне.