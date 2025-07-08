Тисячі БПЛА на місяць: китайські виробники дронів допомагають РФ обходити санкції, — Bloomberg

Розслідувачі виявили, що компанія-виробник дронів у РФ "Аеро-ХІТ", що стала одним з основних постачальників дронів для військових операцій Росії в Україні, співпрацює з китайськими фірмами для обходу західних санкцій. Цього року вона зможе виробляти до 10 000 безпілотників на місяць.

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Проаналізовані журналістами інформаційного агентства Bloomberg документи свідчать, що технології можуть потрапляти у РФ з КНР попри те, що уряд китайського лідера Сі Цзіньпіна заперечує постачання зброї будь-якій зі сторін російсько-української війни. За даними розслідувачів, російська "Aеро-ХІТ" з початку 2023 року працює з інженерами китайської Autel над локалізацією виробництва безпілотника Autel EVO Max 4T — він спочатку був розроблений для цивільного використання, та згодом довів свою ефективність у боях.

Виробничий завод "Аеро-ХІТ" біля аеродрому в Хабаровську цього року зможе випускати до 10 000 дронів на місяць і планує розширити виробництво більш досконалих моделей.

Дрони РФ "Велес" використовуються для війни в Україні

Серед продукції компанії є FPV-дрон "Велес", який ЗС РФ використовують для нападу на українські міста, пишуть журналісти. За їхньою інформацією, вартість FPV-дронів може сягати кількох тисяч доларів залежно від конфігурації. Згідно з опублікованим у березні замовленням на закупівлю, 100 моделей "Велес" оцінювалися у 8 мільйонів рублів — близько 1 000 доларів за один безпілотник.

Виробництво безпілотників на заводі російської компанії "Аеро-ХІТ"

Міністерство фінансів США у червні 2024 року запровадило санкції проти компанії "Аеро-ХІТ", оскільки безпілотники "Велес" використовувалися російськими військами проти українських цілей на Херсонщині.

Один із найбільших китайських виробників дронів і їхніх компонентів Autel Robotics станом на лютий 2022 року заперечувала будь-які зв'язки з російськими компаніями. Проте в листі, який отримали в розпорядження журналісти, зазначається, що Autel співпрацює з "Аеро-ХІТ" з початку 2023 року. Після короткої перерви через санкції контакти були відновлені наприкінці 2024 року, і наразі сторони ведуть переговори щодо локалізації виробництва китайського БПЛА в Росії з травня 2025 року.

За словами розслідувачів, у пропозиції йдеться, що дрон Autel EVO Max 4T має стійкий до засобів радіоелектронної боротьби радіомодуль, а його ціна складатиме 650 000 рублів за штуку з урахуванням ПДВ. Компанія планує виробництво близько 30 000 безпілотників на рік.

Компанія "Аеро-ХІТ" своєю чергою стверджує, що локалізація моделі допоможе зміцнити виробництво високотехнологічних дронів у РФ і освоїти ноу-хау, включно з прошивкою, налагодженням, виробництвом і ремонтом.

Виробник дронів у РФ маскує постачання з КНР

За даними журналістів, компанія "Аеро-ХІТ" зверталася до Міністерства оборони РФ за фінансовою підтримкою для локалізації виробництва EVO Max 4T. При цьому російський виробник використовує підставні компанії зі сфери сільського господарства, перевезення морепродуктів чи авіаційного харчування, щоб маскувати постачання китайських технологій військовим ЗС РФ.

Autel Robotics у своїй електронній заяві стверджує, що ніколи не співпрацювала з російською компанією "Аеро-ХІТ", не знає про будь-які виробничі угоди, пов'язані з дроном Autel EVO Max 4T. Також компанія заперечує зв'язки з китайськими військовими.

Журналісти зазначають, що Пекін неодноразово наголошував, що ніколи не постачав летальну зброю жодній зі сторін російсько-української війни та контролює експорт товарів подвійного використання на кшталт безпілотників, утім з документів не ясно, чи відомо уряду про співпрацю китайських компаній з російськими фірмами.

Зв'язки Китаю і РФ: що відомо

Президент України Володимир Зеленський 17 квітня повідомляв із посиланням на дані спецслужб і розвідки, що Китай постачає зброю до РФ. Перед тим речник МЗС Китаю Лін Цзянь наголошував, що його країна дотримується нейтралітету в російсько-українській війні, а китайський уряд просить громадян "триматися якомога далі від зон збройних конфліктів й уникати будь-якої форми участі у них".

Після нічного обстрілу Києва 4 липня в уламках російських "Шахедів" знайшли деталі з Китаю, які були поставлені на російські підприємства нещодавно.

Фокус з'ясовував, навіщо Пекін допомагає Москві воювати в Україні. Голова МЗС Китаю Ван Ї з головною дипломаткою Євросоюзу Каєю Каллас 4 липня заявив, що КНР не може собі дозволити поразки РФ у війні.