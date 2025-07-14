Названо вещество для общения с инопланетянами: что делает пришельцев болтливыми

Потребители природного психоделика заявляют, что столкнулись с реальными инопланетными существами, обитающими за пределами нашей планеты. Нейробиолог считает, что вещество позволяет "входить в общую инопланетную реальность".

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Люди, потребляющие ДМТ, или N,N-диметилтриптамин, убеждены, что столкнулись с реальными инопланетянами. Более того, их описывают, как болтливых и озорных существ, которые постоянно появляются в видениях тех, кто принимает природный психоделик. Еще более интересно то, что нейробиолог, доктор Эндрю Галлимор предположил, что это может означать, что потребители вещества фактически "входят в общую инопланетную реальность", пишет Daily Mail.

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Ворота в гиперпространственный мир

Известно, что ДМТ присутствует в тысячах растений, включая аяуаску, используемую в религиозных церемониях. Более того, он также присутствует в организме человека, но лишь небольших количествах.

Специалист по биологической химии и нейробиолог, доктор Эндрю Галлимор заявил, что сам столкнулся с существами, которых называют "машинными эльфами", попав в гиперпространственный мир, кишащий разумными формами жизни.

В отличие от земных существ, эти существа, от насекомых до богоподобных фигур, будто существуют в пространстве, бросающем вызов нашему трехмерному пониманию. По словам доктора Галлимора, постоянные встречи с этими существами убедили его, что это не просто галлюцинации, вызванные психоделиками, а, вероятно, реальное присутствие, доступное с помощью ДМТ.

ДМТ, как "ключ" в скрытый мир

Любопытно, что большинство потребителей ДМТ заявляют о видениях со странными существами. Это, по мнению доктора Галлимора, поднимает глубокие вопросы о том, что инопланетяне могут уже находиться рядом с нами, в невидимом измерении.

Более того, нейробиолог считает, что ДМТ может быть ключом к скрытому миру, где обитают эти развитые разумные существа, потенциально хранящие ответы на вопросы о предназначении на Земле. Любопытно, что при употреблении большинства психоделиков, в том числе и ЛСД, переживания людей сильно отличаются, однако это не касается тех, кто принимает ДМТ.

Доктор Галлимор также описал свой первый опыт употребления ДМТ: через несколько секунд привычный мир стерся и его заменил совершенно новый, который ученый описал как "инопланетная реальность". Эта реальность была чрезвычайно сложной и гиперпространственной, а также была населена развитыми и разумными существами. Любопытно, что эти существа не походили на известных нам людей и животных.

В результате ученый пришел к выводу, что ДМТ на самом деле вовсе не изменяет реальность, а перемещает человека в совершенно иную реальность.

Доктор Эндрю Галлимор считает, что сущности, встречающиеся под воздействием ДМТ, могут быть в каком-то смысле реальными Фото: Andrew Gallimore

Переключатель каналов реальности

Ранее известный исследователь психоделиков Теренс Маккена описал ДМТ как "переключатель каналов реальности". В то же время доктор Галлимор считает, что один из способов понять, как работают психоделики — использовать вычислительные модели мозга. Он также считает, что употребление ДМТ, вероятно, переключает мозг на создание альтернативной модели мира бодрствования, позволяя получить доступ к информации, недоступной ранее.

Это отличается от нашего "нормального" восприятия мира, которое основано на построении мозгом модели окружающей среды с использованием сенсорной информации, такой как зрение, обоняние и вкус. Простыми словами, доктор Галлимор вовсе не считает, что ДМТ переносит людей в иную реальность, однако он якобы позволяет людям видеть то, что обычный диапазон активности человеческого мозга не способен обработать, включая существ, живущих в других измерениях на Земле.

"Машинные эльфы", преследующие людей под ДМТ

Доктор Галлимор также заявил об общении с несколькими людьми, которые сталкивались с "машинными эльфами" под воздействием ДМТ. И описывают, как хихикающих существ, похожих на механических эльфов. Эти крохотные создания появляются в больших количествах, а также они, как правило, "нахальные, озорные и жизнерадостные".

У этих существ также есть "темная сторона", с помощью которой они проводят "психическую хирургию" над некоторыми потребителями ДМТ. В то же время другие существа под воздействием психоделиков казались богоподобными.

В своей книге "Смерть от изумления: противостояние тайне самого странного наркотика в мире" Галлимор написал, что не знает, где находятся эти существа, но у него есть ощущение, что это царство на триллионы лет старше нашей Вселенной, а таинственные существа на миллиарды лет более развиты, чем мы.

Ранее Фокус писал о том, что психоделические трипы и клиническая смерть имеют нечто общее: что говорят ученые.

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