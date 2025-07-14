Названо речовину для спілкування з інопланетянами: що робить прибульців балакучими

Споживачі природного психоделіка заявляють, що зіткнулися з реальними інопланетними істотами, які живуть за межами нашої планети. Нейробіолог вважає, що речовина дає змогу "входити в загальну інопланетну реальність".

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Люди, які споживають ДМТ, або N,N-диметилтриптамін, переконані, що зіткнулися з реальними інопланетянами. Ба більше, їх описують, як балакучих і бешкетних істот, які постійно з'являються у видіннях тих, хто вживає природний психоделік. Ще цікавіше те, що нейробіолог, доктор Ендрю Галлімор припустив, що це може означати, що споживачі речовини фактично "входять у загальну інопланетну реальність", пише Daily Mail.

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Ворота в гіперпросторовий світ

Відомо, що ДМТ присутній у тисячах рослин, включно з аяуаскою, яку використовують у релігійних церемоніях. Ба більше, він також присутній в організмі людини, але лише в невеликих кількостях.

Спеціаліст із біологічної хімії та нейробіолог, доктор Ендрю Галлімор заявив, що сам зіткнувся з істотами, яких називають "машинними ельфами", потрапивши в гіперпросторовий світ, що кишить розумними формами життя.

На відміну від земних істот, ці істоти, від комах до богоподібних фігур, ніби існують у просторі, що кидає виклик нашому тривимірному розумінню. За словами доктора Галлімора, постійні зустрічі з цими істотами переконали його, що це не просто галюцинації, викликані психоделіками, а, ймовірно, реальна присутність, доступна за допомогою ДМТ.

ДМТ, як "ключ" у прихований світ

Цікаво, що більшість споживачів ДМТ заявляють про видіння з дивними істотами. Це, на думку доктора Галлімора, порушує глибокі питання про те, що інопланетяни можуть уже перебувати поруч із нами, у невидимому вимірі.

Ба більше, нейробіолог вважає, що ДМТ може бути ключем до прихованого світу, де мешкають ці розвинені розумні істоти, які потенційно зберігають відповіді на питання про призначення на Землі. Цікаво, що під час вживання більшості психоделіків, зокрема й ЛСД, переживання людей сильно відрізняються, однак це не стосується тих, хто приймає ДМТ.

Доктор Галлімор також описав свій перший досвід вживання ДМТ: за кілька секунд звичний світ стерся і його замінив абсолютно новий, який учений описав як "інопланетна реальність". Ця реальність була надзвичайно складною і гіперпросторовою, а також була населена розвиненими й розумними істотами. Цікаво, що ці істоти не були схожі на відомих нам людей і тварин.

У результаті вчений дійшов висновку, що ДМТ насправді зовсім не змінює реальність, а переміщує людину в зовсім іншу реальність.

Доктор Ендрю Галлімор вважає, що сутності, які зустрічаються під впливом ДМТ, можуть бути в якомусь сенсі реальними Фото: Andrew Gallimore

Перемикач каналів реальності

Раніше відомий дослідник психоделіків Теренс Маккена описав ДМТ як "перемикач каналів реальності". Водночас доктор Галлімор вважає, що один зі способів зрозуміти, як працюють психоделіки, — використовувати обчислювальні моделі мозку. Він також вважає, що вживання ДМТ, імовірно, перемикає мозок на створення альтернативної моделі світу неспання, даючи змогу отримати доступ до інформації, недоступної раніше.

Це відрізняється від нашого "нормального" сприйняття світу, що ґрунтується на побудові мозком моделі навколишнього середовища з використанням сенсорної інформації, такої як зір, нюх і смак. Простими словами, доктор Галлімор зовсім не вважає, що ДМТ переносить людей в іншу реальність, проте він нібито дає змогу людям бачити те, що звичайний діапазон активності людського мозку не здатний опрацювати, зокрема й істот, які живуть в інших вимірах на Землі.

"Машинні ельфи", які переслідують людей під ДМТ

Доктор Галлімор також заявив про спілкування з кількома людьми, які стикалися з "машинними ельфами" під впливом ДМТ. І описують, як істот, що хихикають, схожих на механічних ельфів. Ці крихітні створіння з'являються у великих кількостях, а також вони зазвичай "нахабні, пустотливі та життєрадісні".

У цих істот також є "темна сторона", за допомогою якої вони проводять "психічну хірургію" над деякими споживачами ДМТ. Водночас інші істоти під впливом психоделіків здавалися богоподібними.

У своїй книжці "Смерть від подиву: протистояння таємниці найдивнішого наркотику у світі" Ґаллімор написав, що не знає, де перебувають ці істоти, але має відчуття, що це царство на трильйони років старший від нашого Всесвіту, а таємничі істоти на мільярди років розвиненіші, ніж ми.

Раніше Фокус писав про те, що психоделічні тріпи й клінічна смерть мають дещо спільне: що кажуть учені.

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