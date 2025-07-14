Новая угроза для людей на закипающей Земле: экстремальная жара повышает риск судорог, комы и смерти

В новом исследовании ученые обнаружили связь между повышением температуры и состоянием, которое может привести к судорогам, коме и смерти. Предполагается, что по мере повышения средней приземной температуры риски будут лишь возрастать.

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Ученые годами предупреждают о климатическом кризисе, нависшем над Землей, и его последствиях. Мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, а ледяные щиты планеты неумолимо теряют лед. Но, похоже, есть и другие скрытые угрозы, о которых мы лишь начинаем узнавать. Например, известно, что у человеческого тела есть предел температуры, который оно способно вынести; теперь ученые обнаружили связь между повышением температуры воздуха и другим опасным состоянием, вызывающим судороги, кому и смерть, пишет Live Science.

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Гипонатриемия и жара

Гипонатриемия — состояние, при котором уровень натрия в крови человека падает слишком низко. Без лечения гипонатриемия может привести к отеку мозга, судорогам, коме, мышечному разрушению и даже смерти.

Наблюдения показывают, что в период с марта по май температура в нескольких районах Индии поднималась выше 35°C и медицинские работники сообщили об увеличении количества пациентов с постоянной спутанностью сознания, слабостью и судорогами.

Опасное состояние, которое может привести к судорогам, коме и смерти, может резко возрасти в связи с потеплением климата. Хотя в Индии не ведется отслеживание заболеваемости гипонатриемией в общенациональном масштабе, некоторые небольшие исследования показывают, что заболеваемость этим заболеванием возрастает в теплые месяцы в стране. Однако проблема не ограничивается лишь Индией.

Исследования, проведенные по всему миру, показали, что число случаев гипонатриемии резко возрастает с повышением температуры. При этом связь между жарой и гипонатриемией особенно выражена среди пожилых людей. Ученые опасаются, что по мере ухудшения климата и учащения волн экстремальной жары число случаев гипонатриемии возрастет.

Анализ, проведенный в 2024 году, охватил почти два десятка стран на шести континентах и показал, что высокие температуры неизменно связаны с низким уровнем натрия. Результаты исследования были опубликованы в журнале Clinical Endocrinology и указывает на то, что число таких случаев будет лишь увеличиваться по мере нагревания Земли.

Другое исследование также показало, что в период с 2000 по 2023 год число случаев гипонатриемии резко возросло по мере того, как индекс тепла превышал типичные значения.

Согласно данным Всемирно метеорологической организации, существует 86% вероятность того, что по крайней мере один год в период с 2025 по 2029 год температура превысит критический порог в 1,5°C от средней доиндустриальной. Этот порог, как известно, определяет точку разрушительного и необратимого изменения климата Земли. В результате чего мир столкнется с еще более экстремальными волнами жары.

Почему жара способствует развитию гипонатриемии?

По мнению исследователей, существует несколько причин, почему высокие температуры могут создавать условия для развития гипонатриемии. По своей сути гипонатриемия — состояние, когда концентрация натрия в крови падает ниже 135 миллиэквивалентов на литр (мг-экв/л) — это дисбаланс между уровнями натрия и воды в организме.

В жару люди потеют, чтобы охладиться. В результате происходит потеря воды и электролитов, таких как натрий. Если уровень натрия в крови падает слишком низко, организм обычно борется с этим дисбалансом, выводя воду с мочой. Однако, если объем крови также низкий, организм подвергается риску обезвоживания, поэтому организм вырабатывает гормоны, удерживающие воду. Эта задержка воды может усугубить дисбаланс натрия.

Кто в зоне риска

По словам профессора Медицинского университета Шарите в Берлине, доктора Кая Капперта, в зоне риска находится целый ряд людей, а именно:

те, кто принимает диуретики;

те, кто употребляет жидкости с низким содержанием натрия, таких как вода;

пожилые люди с ослабленным здоровьем;

те, кто употребляют антидепрессанты, антипсихотики и противосудорожные препараты.

Как защититься

Исследователи советую поддерживать водный баланс во время периодов экстремальной жары, а также не забывать восполнять баланс электролитов, чтобы защитить свой организм.

Ранее Фокус писал о том, что треть суши Земли вскоре станет слишком жаркой для людей определенного возраста: ученые назвали его.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.