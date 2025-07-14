Нова загроза для людей на Землі, що закипає: екстремальна спека підвищує ризик судом, коми і смерті

У новому дослідженні вчені виявили зв'язок між підвищенням температури й станом, що може призвести до судом, коми та смерті. Передбачається, що в міру підвищення середньої приземної температури ризики лише зростатимуть.

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Учені роками попереджають про кліматичну кризу, що нависла над Землею, та її наслідки. Світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, а крижані щити планети невблаганно втрачають лід. Але схоже є й інші приховані загрози, про які ми лише починаємо дізнаватися. Наприклад, відомо, що в людського тіла є межа температури, яку воно здатне витримати; тепер учені виявили зв'язок між підвищенням температури повітря та іншим небезпечним станом, що спричиняє судоми, кому і смерть, пише Live Science.

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Гіпонатріємія та спека

Гіпонатріємія — стан, за якого рівень натрію в крові людини падає занадто низько. Без лікування гіпонатріємія може призвести до набряку мозку, судом, коми, м'язового руйнування і навіть смерті.

Спостереження показують, що в період з березня по травень температура в кількох районах Індії підіймалася вище за 35°C, і медичні працівники повідомили про збільшення кількості пацієнтів з постійною сплутаністю свідомості, слабкістю і судомами.

Небезпечний стан, який може призвести до судом, коми та смерті, може різко зрости у зв'язку з потеплінням клімату. Хоча в Індії не ведеться відстеження захворюваності на гіпонатріємію в загальнонаціональному масштабі, деякі невеликі дослідження показують, що захворюваність на це захворювання зростає в теплі місяці в країні. Однак проблема не обмежується лише Індією.

Дослідження, проведені по всьому світу, показали, що кількість випадків гіпонатріємії різко зростає з підвищенням температури. При цьому зв'язок між спекою і гіпонатріємією особливо виражений серед літніх людей. Вчені побоюються, що в міру погіршення клімату і почастішання хвиль екстремальної спеки кількість випадків гіпонатріємії зросте.

Аналіз, проведений у 2024 році, охопив майже два десятки країн на шести континентах і показав, що високі температури незмінно пов'язані з низьким рівнем натрію. Результати дослідження було опубліковано в журналі Clinical Endocrinology, і вони вказують на те, що кількість таких випадків буде лише збільшуватися в міру нагрівання Землі.

Інше дослідження також засвідчило, що в період з 2000 по 2023 рік кількість випадків гіпонатріємії різко зросла в міру того, як індекс тепла перевищував типові значення.

Згідно з даними Всесвітньої метеорологічної організації, існує 86% вірогідність того, що принаймні один рік у період з 2025 по 2029 рік температура перевищить критичний поріг у 1,5°C від середньої доіндустріальної. Цей поріг, як відомо, визначає точку руйнівної та незворотної зміни клімату Землі. Унаслідок чого світ зіткнеться зі ще більш екстремальними хвилями спеки.

Чому спека сприяє розвитку гіпонатріємії?

На думку дослідників, існує кілька причин, чому високі температури можуть створювати умови для розвитку гіпонатріємії. За своєю суттю гіпонатріємія — стан, коли концентрація натрію в крові падає нижче 135 міліеквівалентів на літр (мг-екв/л) — це дисбаланс між рівнями натрію і води в організмі.

У спеку люди пітніють, щоб охолодитися. У результаті відбувається втрата води та електролітів, таких як натрій. Якщо рівень натрію в крові падає занадто низько, організм зазвичай бореться з цим дисбалансом, виводячи воду із сечею. Однак, якщо об'єм крові також низький, організм наражається на ризик зневоднення, тому організм виробляє гормони, що утримують воду. Ця затримка води може посилити дисбаланс натрію.

Хто в зоні ризику

За словами професора Медичного університету Шаріте в Берліні, доктора Кая Капперта, у зоні ризику перебуває ціла низка людей, а саме:

ті, хто приймає діуретики;

ті, хто вживає рідини з низьким вмістом натрію, такі як вода;

літні люди з ослабленим здоров'ям;

ті, хто вживають антидепресанти, антипсихотики та протисудомні препарати.

Як захиститися

Дослідники радять підтримувати водний баланс під час періодів екстремальної спеки, а також не забувати заповнювати баланс електролітів, щоб захистити свій організм.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.