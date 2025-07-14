Ландшафт Антарктиды оказался не таким, как все думали: скрытые структуры удерживают лед от краха

Хорошо известно, что большая часть поверхности под гладким ледяным щитом Антарктиды состоит из гор, долин и глубоких впадин. Однако ученые нашли под антарктическим льдам нечто еще — идеально гладкие участки ландшафта.

Related video

Поверхность Антарктиды покрыта огромны слоем льда уже 34 миллиона лет и то, что находится под этой глыбой является одной из наибольших загадок для ученых. Ранее исследователи уже выяснили, что большая часть поверхности Антарктиды подо льдом представляет собой горы, долины и впадины. Однако результаты нового исследования показывают, что на самом деле ландшафт ледяного континента выглядит вовсе не так, как мы считали, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Что скрывает лед Антарктиды

Новое исследование было проведено с использованием радиолокационного зондирования и выявило обширные участки удивительно ровных поверхностей вдоль 3500-километрового участка побережья Восточной Антарктиды.

Эти поверхности ранее не были отмечены на карте и когда-то были соединены. Считается, что они были образованы крупными реками после того, как Восточная Антарктида и Австралия раскололись около 80 миллионов лет назад.

По словам ведущего автора исследования, доктора Гая Паксмана из Даремского университета, равнинные участки ныне скрыты под ледяным щитом и разделены глубокими впадинами, по которым быстро движутся ледники.

Самый загадочный ландшафт на Земле

Ученые признают, что ландшафт Антарктиды является одним из самых загадочных мест. Причем не только на Земле, но и на любой планете земной группы в Солнечной системе. Когда команда изучала радиолокационные изображения подледяного рельефа в регионе, удивительно плоские поверхности буквально начали проявляться почти везде, куда заглянули ученые.

Не менее любопытным оказалось и то, что лед над этими плоскими поверхностями двигался значительно медленнее. Утрата льда в Антарктиде увеличивается, чему способствует глобальное потепление, но, по словам исследователей, равнинные районы, по-видимому, служат барьером для движения льда и в настоящее время могут регулировать скорость его таяния.

Отметим, что это открытие имеет важное значение, поскольку утрата льда в Восточной Антарктиде может привести к повышению уровня моря на невероятные 52 метра. Авторы исследования также считают, что в будущем нас следует учитывать поведение ледяного щита на плоских поверхностях, чтобы сделать прогнозы более точными.

Загадочные равнины под ледяным щитом

По словам доктора Паксмана, обнаруженные ровнины сохранились относительно нетронутыми более 30 миллионов лет, что свидетельствует о том, что части ледникового щита сохранили ландшафт, а не разрушили его.

Любопытно, что идеально ровные поверхности были обнаружены примерно на 40% 3500-километровой береговой линии Восточно-Антарктического ледникового щита. Сохранность этих загадочных поверхностей на протяжении десятков миллионов лет указывает на отсутствие интенсивной, избирательной эрозии территорий на протяжении всей ледниковой истории Антарктиды.

Ранее Фокус писал о том, что изолированные в Антарктиде ученые просят немедленно вернуть их домой.