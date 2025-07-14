Ландшафт Антарктиди виявився не таким, як усі думали: приховані структури утримують лід від краху

Добре відомо, що більша частина поверхні під гладким крижаним щитом Антарктиди складається з гір, долин і глибоких западин. Однак учені знайшли під антарктичними льодами дещо ще — ідеально гладкі ділянки ландшафту.

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Поверхня Антарктиди вкрита величезним шаром льоду вже 34 мільйони років і те, що знаходиться під цією брилою, є однією з найбільших загадок для вчених. Раніше дослідники вже з'ясували, що більша частина поверхні Антарктиди під льодом являє собою гори, долини й западини. Однак результати нового дослідження показують, що насправді ландшафт крижаного континенту виглядає зовсім не так, як ми вважали, пише Daily Mail.

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Що приховує лід Антарктиди

Нове дослідження було проведено з використанням радіолокаційного зондування і виявило великі ділянки напрочуд рівних поверхонь уздовж 3500-кілометрової ділянки узбережжя Східної Антарктиди.

Ці поверхні раніше не були відзначені на карті та колись були з'єднані. Вважається, що вони були утворені великими річками після того, як Східна Антарктида й Австралія розкололися близько 80 мільйонів років тому.

За словами провідного автора дослідження, доктора Гая Паксмана з Даремського університету, рівнинні ділянки нині приховані під крижаним щитом і розділені глибокими западинами, якими швидко рухаються льодовики.

Найзагадковіший ландшафт на Землі

Учені визнають, що ландшафт Антарктиди є одним із найзагадковіших місць. Причому не тільки на Землі, а й на будь-якій планеті земної групи в Сонячній системі. Коли команда вивчала радіолокаційні зображення підкрижаного рельєфу в регіоні, напрочуд плоскі поверхні буквально почали проявлятися майже скрізь, куди зазирнули вчені.

Не менш цікавим виявилося і те, що лід над цими плоскими поверхнями рухався значно повільніше. Втрата льоду в Антарктиді збільшується, чому сприяє глобальне потепління, але, за словами дослідників, рівнинні райони, мабуть, слугують бар'єром для руху льоду і наразі можуть регулювати швидкість його танення.

Зазначимо, що це відкриття має важливе значення, оскільки втрата льоду в Східній Антарктиді може призвести до підвищення рівня моря на неймовірні 52 метри. Автори дослідження також вважають, що в майбутньому нам слід враховувати поведінку крижаного щита на плоских поверхнях, щоб зробити прогнози більш точними.

Загадкові рівнини під крижаним щитом

За словами доктора Паксмана, виявлені рівнини збереглися відносно недоторканими понад 30 мільйонів років, що свідчить про те, що частини льодовикового щита зберегли ландшафт, а не зруйнували його.

Цікаво, що ідеально рівні поверхні були виявлені приблизно на 40% 3500-кілометрової берегової лінії Східно-Антарктичного льодовикового щита. Збереження цих загадкових поверхонь протягом десятків мільйонів років вказує на відсутність інтенсивної, вибіркової ерозії територій протягом усієї льодовикової історії Антарктиди.

Раніше Фокус писав про те, що ізольовані в Антарктиді вчені просять негайно повернути їх додому.