780 000 лет назад магнитное поле Земли перевернулось: воссоздан звук того, как скрипела планета

В новом исследовании ученые озвучили древнюю смену магнитных полюсов Земли, которая произошла сотни тысяч лет назад. Полученная какофония представляет собой пугающую интерпретацию геологических данных.

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В 2024 году ученые уже преобразовывали показания эпического переворота магнитного поля нашей планеты, произошедшего 41 000 лет назад, в жуткое слуховое ощущение. Теперь та же группа ученых озвучила еще более ранний переворот магнитного поля Земли, произошедший 780 000 лет назад, пишет Science Alert.

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Звук переворота магнитного поля Земля

Геофизики Саня Пановска и Ахмед Нассер Махгуб из Центра геологических наук имени Гельмгольца создали глобальную модель магнитного поля планеты во время этого события, основываясь на древних магнитных данных, полученных из отложений, извлеченных из кернов скважин по всему миру. Далее эти данные были визуализированы Максимилианом Артюсом Шаннером и обработаны ультразвуком Клаусом Нильсеном и Шаннером.

Событие Матуяма-Брюнес, ярко запечатленное в потоке застывающей лавы по всей Земле, используется геологами как маркер начала среднего плейстоцена. В звуковой форме это завораживающая песня, подготовившая почву для появления современных людей.

Магнитная структура Земли Фото: NOAA

Переворот магнитного поля Земли

Магнитное поле планеты создается бурлящими жидкими металлами глубоко под земной корой. Оно простирается на десятки и сотни километров в космос и отклоняет частицы, разрушающие атмосферу, обеспечивая безопасность всего живого на планете.

Бомбардировка солнечной радиацией, проникающей во время инверсий, повышает уровень бериллия-10 в атмосфере Земли. Это в свою очередь может сохраняться в образцах ледяных кернов. Измерение флуктуаций этих изотопов служит удобным способом измерения ослабления поля.

Данные также показывают, что когда магнитные полюса планеты приходят в состояние беспокойства, они не просто меняются местами, а медленно колеблются, разделяясь на сгустки и сливаясь воедино. В результате этого хаотичное всплытие многочисленных магнитных полярностей по всей планете наглядно визуализировано в анимации.

Известно, что наши ранние предки человека, такие как Homo erectus, пережили это событие, которое, как считалось, длилось до 22 000 лет. Предполагается, что в то время событие такого масштаба имело какие-то последствия для всех форм жизни на Земле, поскольку магнитосфера защищает все живое от космической и солнечной радиации. Например, другие отклонения магнитного поля связаны с резкими изменениями климата.

Исследователи также признают, что точные последствия почти 800 000-летней давности остаются неясными, поскольку антропологические данные об этом времени весьма скудны.

Симулированный пример того, что происходит с магнитным полем Земли во время инверсии Фото: NASA

Ранее Фокус писал о том, что почти 500 000 лет назад магнитные полюса Земли должны были поменяться местами.