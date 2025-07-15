780 000 років тому магнітне поле Землі перевернулося: відтворено звук того, як скрипіла планета

У новому дослідженні вчені озвучили давню зміну магнітних полюсів Землі, яка сталася сотні тисяч років тому. Отримана какофонія являє собою жахливу інтерпретацію геологічних даних.

Related video

У 2024 році вчені вже перетворювали свідчення епічного перевороту магнітного поля нашої планети, що стався 41 000 років тому, на моторошне слухове відчуття. Тепер та ж група вчених озвучила ще більш ранній переворот магнітного поля Землі, що стався 780 000 років тому, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Звук перевороту магнітного поля Земля

Геофізики Саня Пановська та Ахмед Нассер Махгуб із Центру геологічних наук імені Гельмгольца створили глобальну модель магнітного поля планети під час цієї події, ґрунтуючись на стародавніх магнітних даних, отриманих із відкладень, витягнутих із кернів свердловин по всьому світу. Далі ці дані були візуалізовані Максиміліаном Артюсом Шаннером і оброблені ультразвуком Клаусом Нільсеном і Шаннером.

Подія Матуяма-Брюнес, яскраво відображена в потоці застиглої лави по всій Землі, використовується геологами як маркер початку середнього плейстоцену. У звуковій формі це чарівна пісня, що підготувала ґрунт для появи сучасних людей.

Магнітна структура Землі Фото: NOAA

Переворот магнітного поля Землі

Магнітне поле планети створюється рідкими металами, що вирують глибоко під земною корою. Воно простягається на десятки й сотні кілометрів у космос і відхиляє частинки, що руйнують атмосферу, забезпечуючи безпеку всього живого на планеті.

Бомбардування сонячною радіацією, що проникає під час інверсій, підвищує рівень берилію-10 в атмосфері Землі. Це зі свого боку може зберігатися в зразках крижаних кернів. Вимірювання флуктуацій цих ізотопів служить зручним способом вимірювання ослаблення поля.

Дані також показують, що коли магнітні полюси планети приходять у стан занепокоєння, вони не просто міняються місцями, а повільно коливаються, розділяючись на згустки та зливаючись воєдино. У результаті цього хаотичне спливання численних магнітних полярностей по всій планеті наочно візуалізовано в анімації.

Відомо, що наші ранні предки людини, такі як Homo erectus, пережили цю подію, яка, як вважалося, тривала до 22 000 років. Припускається, що в той час подія такого масштабу мала якісь наслідки для всіх форм життя на Землі, оскільки магнітосфера захищає все живе від космічної та сонячної радіації. Наприклад, інші відхилення магнітного поля пов'язані з різкими змінами клімату.

Дослідники також визнають, що точні наслідки майже 800 000-річної давності залишаються незрозумілими, оскільки антропологічні дані про цей час дуже мізерні.

Симульований приклад того, що відбувається з магнітним полем Землі під час інверсії Фото: solar-system

Раніше Фокус писав про те, що майже 500 000 років тому магнітні полюси Землі мали помінятися місцями.