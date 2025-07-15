На исследовательском судне найдена неизвестная ранее форма жизни: похожа на черную слизь (фото)

Загадочную субстанцию, похожую на смолу, обнаружили на исследовательском судне, однако никто до сих пор не знает, как она туда попала. Более того, ученые обнаружили в ней нечто странное — форму жизни, о которой ранее никто не знал.

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В конце августа 2024 года экипаж исследовательского судна "Blue Heron", работающего в Великих озерах, впервые заметил вещество, когда судно поставили на верфь Кливленда для ремонта гребного винта. По словам суперинтенданта морской службы в обсерватории Больших озер при Университете Миннесоты Дуга Рикеттса, с момента обнаружения никто не знал, что это и что с ним делать, пишет Popular Science.

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Загадочная липкая масса

Исследователи отмечают, что загадочное вещество напоминало густую смазку или масло, однако рулевой вал не должен был смазываться ничем, кроме воды из озер. Масса также имела металлический запах и не оставляла блеска на воде. В ходе неофициальных исследований ученые также заметили, что субстанция не горела.

Экипаж передал вещество ученым для дальнейших испытаний. Лабораторный анализ породил больше вопросов, чем прояснил ситуацию: первоначальная оценка "липкой массы" привела как минимум к одному поразительному открытию — загадочное вещество содержало ранее не идентифицированные формы жизни.

По словам микробного эколога из Университета Миннесоты Коди Шейк, они с коллегами не ожидали обнаружить что-либо интересное. Однако команде все же удалось извлечь из слизи ДНК, затем образец отправили на предварительное секвенирование отдельных генов. Ученые были шокированы — многие последовательности оказались новыми для науки.

Образец, собранный в стаканчик - единственный доступный образец Фото: Cody Sheik

Удивительные формы жизни в слизи

По словам Шейк, повторный анализ подтвердил, что микробы в слизи не были разнообразными, но они были уникальны. В общей сложности команде удалось реконструировать геномы более 20 микробов, которые затем сравнили с базами данных идентифицированных ранее организмов. Результаты указывали на обнаружение нескольких новых архей — представителей области одноклеточных прокариотических организмов, которые отличаются от бактерий составом клеточной мембраны.

Один из обнаруженных микробов, как оказалось, представляет собой не просто новый вид, а совершенно новый отряд архей. Он получил официальное название ShipGoo01. Еще один многообещающий, необычный микроб может быть совершенно новым типом бактерий — когда ученые подтвердят открытие, он, вероятно, получит название ShipGoo002. Другие микробы также могут оказаться новыми для науки.

ShipGoo01, по-видимому, анаэробный, то есть предпочитает бескислородную среду. Другие микробы в этой слизи, по-видимому, поглощают кислород, и Шейк предполагает, что, возможно, эти микробы существуют во взаимовыгодном балансе.

Загадочное вещество обнаружили на рулевом вале Фото: Cody Sheik

Загадка новых организмов

Сравнение баз данных показывает, что большинство наиболее известных микробов и генетических маркеров похожи на те, что связаны с нефтяными скважинами, смоляными карьерами и другими углеводородными системами. Некоторые из них, похоже, связаны с микроорганизмами международного происхождения – например, из Германии.

Отметим, что судно не всегда находилось в распоряжении Университета Миннесоты. Известно, что оно было куплено в 1997 году, а потому есть вероятность, что предыдущие владельцы наносили на вал руля какую-то смазку на основе нефти. Впрочем, микробам, как правило, требуется постоянное питание — простыми словами, без притока смазки за последние 25 лет сложно сказать, чем питаются эти микробы.

Исследователи предполагают, что недавно открытые формы жизни могут питаться самим металлов, хотя команда отмечает, что вал не выглядел особенно поврежденным. Существует также вероятность, что микробы питались веществами из озерной воды, а возможно здесь замешан какой-то третий организм. Ученые надеются найти ответы, продолжив исследования, но существует проблема — собранная слизь является единственным образцом и достать еще не представляется возможным.

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