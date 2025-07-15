На дослідницькому судні знайдено невідому раніше форму життя: схожа на чорний слиз (фото)

Загадкову субстанцію, схожу на смолу, виявили на дослідницькому судні, проте ніхто досі не знає, як вона туди потрапила. Ба більше, вчені виявили в ній щось дивне — форму життя, про яку раніше ніхто не знав.

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Наприкінці серпня 2024 року екіпаж дослідницького судна "Blue Heron", що працює у Великих озерах, уперше помітив речовину, коли судно поставили до корабельні Клівленда для ремонту гребного гвинта. За словами суперінтенданта морської служби в обсерваторії Великих озер при Університеті Міннесоти Дуга Рікеттса, з моменту виявлення ніхто не знав, що це і що з ним робити, пише Popular Science.

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Загадкова липка маса

Дослідники зазначають, що загадкова речовина нагадувала густе мастило або олію, проте рульовий вал не мав змащуватися нічим, крім води з озер. Маса також мала металевий запах і не залишала блиску на воді. Під час неофіційних досліджень учені також помітили, що субстанція не горіла.

Екіпаж передав речовину вченим для подальших випробувань. Лабораторний аналіз породив більше запитань, ніж прояснив ситуацію: первісна оцінка "липкої маси" призвела щонайменше до одного дивовижного відкриття — загадкова речовина містила раніше не ідентифіковані форми життя.

За словами мікробного еколога з Університету Міннесоти Коді Шейк, вони з колегами не очікували виявити щось цікаве. Однак команді все ж вдалося витягти зі слизу ДНК, потім зразок відправили на попереднє секвенування окремих генів. Вчені були шоковані — багато послідовностей виявилися новими для науки.

Зразок, зібраний у стаканчик — єдиний доступний зразок Фото: Cody Sheik

Дивовижні форми життя в слизу

За словами Шейк, повторний аналіз підтвердив, що мікроби в слизу не були різноманітними, але вони були унікальні. Загалом команді вдалося реконструювати геноми понад 20 мікробів, які потім порівняли з базами даних ідентифікованих раніше організмів. Результати вказували на виявлення кількох нових архей — представників області одноклітинних прокаріотичних організмів, які відрізняються від бактерій складом клітинної мембрани.

Один із виявлених мікробів, як виявилося, являє собою не просто новий вид, а абсолютно новий загін архей. Він отримав офіційну назву ShipGoo01. Ще один перспективний, незвичайний мікроб може бути абсолютно новим типом бактерій — коли вчені підтвердять відкриття, він, ймовірно, отримає назву ShipGoo002. Інші мікроби також можуть виявитися новими для науки.

ShipGoo01, мабуть, анаеробний, тобто віддає перевагу безкисневому середовищу. Інші мікроби в цьому слизу, мабуть, поглинають кисень, і Шейк припускає, що, можливо, ці мікроби існують у взаємовигідному балансі.

Загадкову речовину виявили на рульовому валі Фото: Cody Sheik

Загадка нових організмів

Порівняння баз даних показує, що більшість найбільш відомих мікробів і генетичних маркерів схожі на ті, що пов'язані з нафтовими свердловинами, смоляними кар'єрами та іншими вуглеводневими системами. Деякі з них схоже пов'язані з мікроорганізмами міжнародного походження — наприклад, з Німеччини.

Зазначимо, що судно не завжди перебувало в розпорядженні Університету Міннесоти. Відомо, що воно було куплене 1997 року, а тому є ймовірність, що попередні власники наносили на вал керма якесь мастило на основі нафти. Утім, мікробам, як правило, потрібне постійне живлення — простими словами, без припливу мастила за останні 25 років складно сказати, чим харчуються ці мікроби.

Дослідники припускають, що нещодавно відкриті форми життя можуть харчуватися самим металів, хоча команда зазначає, що вал не виглядав особливо пошкодженим. Існує також імовірність, що мікроби харчувалися речовинами з озерної води, а можливо тут замішаний якийсь третій організм. Вчені сподіваються знайти відповіді, продовживши дослідження, але є проблема — зібраний слиз є єдиним зразком, і дістати його ще не видається можливим.

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