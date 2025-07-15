"Реактор" в недрах Земли способен уничтожить все живое: сколько времени осталось у планеты

Новые исследования показывают, что определенные особенности недр нашей планеты могут быть напрямую связаны с масштабными катастрофическими извержениями. Ученые стремятся разгадать их секрет, чтобы понять, как они вызывают извержения.

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Известно, что извержения вулканов могут разрушить важнейшую инфраструктуру, парализовать воздушное движение на несколько дней, стереть с лица планеты целые города, нарушить земной климат и даже уничтожить всю жизнь на планете. Именно поэтому так важно понимать, что их вызывает, пишет Science Alert.

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"Реактор" в недрах Земли

В тысячах километров под поверхностью планеты находится твердый слой горячей породы, известный как нижняя мантия. Взглянув на схемы в учебниках, можно подумать, что этот слой гладкий, но на самом деле нижняя мантия представляет собой горную структуру с двумя образованиями размером с континент. Предполагается, что они могут состоять из материалов, отличающихся от тех, из которых состоят окружающие их объекты.

По словам вулканолога Аннализ Куккьяро из Университета Вуллонгонга в Австралии, эти скрытые образования на самом деле представляют собой скалистые хребты, смещающиеся и изгибающиеся подобно тектоническим плитам, расположенным над ними. Ученые также обнаружили, что эти крупные базальные структуры нижней мантии, названные исследовательской группой "BLOBS", напрямую влияют на вулканическую активность на поверхности Земли.

Когда раскаленные колонны горных пород (мантийные плюмы) поднимаются с глубины почти 3000 километров, возникают вулканы, подобные тем, что уничтожили большую часть жизни на Земле, в частности, и динозавров.

Схема пространственных взаимоотношений между базальными мантийными структурами и вулканическими извержениями с предполагаемыми мантийными плюмами, как в предыдущей работе (слева), и с явными мантийными плюмами, как в данном исследовании (справа) Фото: Communications Earth & Environment

Что вызывает смертоносные извержения на Земле

BLOBS и ранее казались вероятным источником этих подземных плюмов, но в новом исследовании Куккьяро с коллегами смогли подтвердить эту связь. Для этого они использовали три набора данных, предоставляющих подробную информацию о крупных вулканических извержениях, произошедших на Земле около 300 миллионов лет назад.

По словам Куккьяро, их с коллегами выводы подчеркивают важность мантийных плюмов, действующих как "магистрали магмы", ведущие к поверхности и создавая масштабные извержения. Она также показывает, что эти плюмы движутся вместе со своим источником.

Отметим, что в нижней мантии находится два плюма:

под Африканским континентом;

под Тихим океаном.

Ученые отмечают, что нам все еще неизвестно, зафиксированы ли плюмы на одном месте или постоянно перемещаются. Но результаты нового исследования полагают, что порой они слегка наклоняются по мере подъема. Это означает, что извержения происходили либо непосредственно над плюмами, либо вблизи них, и эти места совпадали с местами известных извержений.

Почему важно знать, где произойдут извержения

Крупные извержения не просто разрушительны, но и обладают созидательной силой. Простыми словами, знание того, где они происходили в прошлом и произойдут в будущем — может также помочь обнаружить "магматические сокровища". Например, кимберлит и алмазы, а также минералы, которые можно использовать для получения возобновляемой энергии.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли причину извержения вулканов на самой горячей планете Солнечной системы.