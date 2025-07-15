"Реактор" у надрах Землі здатний знищити все живе: скільки часу залишилося у планети

Нові дослідження показують, що певні особливості надр нашої планети можуть бути безпосередньо пов'язані з масштабними катастрофічними виверженнями. Вчені прагнуть розгадати їхній секрет, щоб зрозуміти, як вони викликають виверження.

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Відомо, що виверження вулканів можуть зруйнувати найважливішу інфраструктуру, паралізувати повітряний рух на кілька днів, стерти з лиця планети цілі міста, порушити земний клімат і навіть знищити все життя на планеті. Саме тому так важливо розуміти, що їх спричиняє, пише Science Alert.

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"Реактор" у надрах Землі

У тисячах кілометрів під поверхнею планети знаходиться твердий шар гарячої породи, відомий як нижня мантія. Поглянувши на схеми в підручниках, можна подумати, що цей шар гладкий, але насправді нижня мантія являє собою гірську структуру з двома утвореннями розміром з континент. Передбачається, що вони можуть складатися з матеріалів, що відрізняються від тих, з яких складаються об'єкти, що їх оточують.

За словами вулканолога Анналіз Куккьяро з Університету Вуллонгонга в Австралії, ці приховані утворення насправді є скелястими хребтами, які зміщуються і згинаються подібно до тектонічних плит, розташованих над ними. Вчені також виявили, що ці великі базальні структури нижньої мантії, названі дослідницькою групою "BLOBS", безпосередньо впливають на вулканічну активність на поверхні Землі.

Коли розпечені колони гірських порід (мантійні плюми) підіймаються з глибини майже 3000 кілометрів, виникають вулкани, подібні до тих, що знищили більшу частину життя на Землі, зокрема, й динозаврів.

Схема просторових взаємовідносин між базальними мантійними структурами та вулканічними виверженнями з передбачуваними мантійними плюмами, як у попередній роботі (ліворуч), та з явними мантійними плюмами, як у даному дослідженні (праворуч) Фото: Communications Earth & Environment

Що спричиняє смертоносні виверження на Землі

BLOBS і раніше здавалися ймовірним джерелом цих підземних плюмів, але в новому дослідженні Куккьяро з колегами змогли підтвердити цей зв'язок. Для цього вони використовували три набори даних, що надають детальну інформацію про великі вулканічні виверження, які сталися на Землі близько 300 мільйонів років тому.

За словами Куккьяро, їхні з колегами висновки підкреслюють важливість мантійних плюмів, що діють як "магістралі магми", які ведуть до поверхні й створюють масштабні виверження. Вона також показує, що ці плюми рухаються разом зі своїм джерелом.

Зазначимо, що в нижній мантії розташовано два плюми:

під Африканським континентом;

під Тихим океаном.

Вчені зазначають, що нам все ще невідомо, чи зафіксовані плюми на одному місці, чи постійно переміщуються. Але результати нового дослідження вважають, що часом вони злегка нахиляються в міру підйому. Це означає, що виверження відбувалися або безпосередньо над плюмами, або поблизу них, і ці місця збігалися з місцями відомих вивержень.

Чому важливо знати, де відбудуться виверження

Великі виверження не просто руйнівні, а й мають творчу силу. Простими словами, знання того, де вони відбувалися в минулому і відбудуться в майбутньому — може також допомогти виявити "магматичні скарби". Наприклад, кімберліт і алмази, а також мінерали, які можна використовувати для отримання відновлюваної енергії.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли причину виверження вулканів на найгарячішій планеті Сонячної системи.