Самый подвижный лоб на Земле используют для приветствия и флирта: кому он принадлежит (видео)

Можно предположить, что самый подвижный лоб в мире принадлежит людям, однако это не совсем так. На самом деле этот титул принадлежит белухам, так как они невероятным образом могут орудовать своим каплевидными лбами. Причем используют их как для приветствия, так и для очарования партнера.

Related video

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов — некоторые из самых удивительных животных, по мнению ученых, обитают именно в толще воды. Ярким примером являются белухи, известные своей общительностью, способностью издавать различные звуки, а также каплевидными отростками на свои лбах, которые животные ловко используют в своих целях, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Очень особенные животные

К счастью для нас, наблюдать за поведением можно в любой точке мира — летом, когда канадские воды освобождаются ото льда, здесь начинают работать веб-камеры. В результате около двух третей мировой популяции белух, примерно 150 000 животных, приплывают к реке Черчилль, где кормятся, линяют и рожают потомство на мелководье.

Таким образом у нас появляется уникальная возможность поближе рассмотреть этих любопытных обитателей океана. Белухи относятся к китообразным наряду с дельфинами и косатками, а также обладают несколькими знакомыми чертами, такими как плавники, ласты и дыхало. Но что особенно бросается в глаза — это гигантская шишка на их голове.

Самый подвижный лоб в мире

Эти удивительные наросты на голова белых называются "дынями" и в них кроется настоящая суперспособность животных. Исследователи отмечают, что дыни белух — не просто жировые отложения, они состоят из нескольких различных типов тканей, в том числе:

мышц;

соединительной ткани;

жиров с различной плотностью и акустическими свойствами.

По словам докторанта Виндзорского университета, исследовательницы белух Жаклин Обин, эти жиры важны для голосовой коммуникации животных, а также для эхолокации, фокусировки и проецирования звуков. Несколько лицевых мышц и соединительных тканей изменяют форму дыни, что позволяет белухам изменять свои вокализации, возможно, для более целенаправленной и направленной подачи звуков.

На одном из видео ученые показали, как белухи могут использовать свои дыни, общаясь с сородичами. К сожалению, ученые находятся лишь на пути к расшифровке языка китов, а потому невозможно точно сказать, что транслируют белухи. Однако ученые полагают, что дыни на самом деле играют не только звуковую роль.

Хотя изменения формы брюшка влияют на изменение вокализации белух, они также могут служить визуальным сигналом для других белух. Ранее ученые заметили, что особенно буйные самцы значительно расширяют свои дыни. Это позволяет предположить, что форма дыни белухи может давать другим белухам подсказки об их настроении и поведенческом состоянии.

К слову, ранее исследователи установили, что белухи общаются со своим потомством, а также используют звук для управления группой.

Ранее Фокус писал о том, что тайна российского кита, обвиненного в шпионаже, наконец-то раскрыта.