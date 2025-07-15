Найбільш рухомий лоб на Землі використовують для привітання і флірту: кому він належить (відео)

Можна припустити, що найбільш рухомий лоб у світі належить людям, однак це не зовсім так. Насправді цей титул належить білухам, оскільки вони неймовірним чином можуть орудувати своїми краплеподібними лобами. Причому використовують їх як для привітання, так і для зачарування партнера.

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Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів — деякі з найдивовижніших тварин, на думку вчених, мешкають саме в товщі води. Яскравим прикладом є білухи, відомі своєю товариськістю, здатністю видавати різноманітні звуки, а також краплеподібними відростками на своїх чолах, які тварини вправно використовують у своїх цілях, пише IFLScience.

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Дуже особливі тварини

На щастя для нас, спостерігати за поведінкою можна в будь-якій точці світу — влітку, коли канадські води звільняються від льоду, тут починають працювати вебкамери. У результаті близько двох третин світової популяції білух, приблизно 150 000 тварин, припливають до річки Черчилль, де годуються, линяють і народжують потомство на мілководді.

Таким чином у нас з'являється унікальна можливість ближче розглянути цих цікавих мешканців океану. Білухи належать до китоподібних поряд з дельфінами й косатками, а також мають кілька знайомих рис, таких як плавники, ласти й дихало. Але що особливо впадає в очі — це гігантська шишка на їхній голові.

Найбільш рухомий лоб у світі

Ці дивовижні нарости на головах білух називаються "динями" і в них криється справжня суперздатність тварин. Дослідники зазначають, що дині білух — не просто жирові відкладення, вони складаються з кількох різних типів тканин, зокрема:

м'язів;

сполучної тканини;

жирів із різною щільністю та акустичними властивостями.

За словами докторантки Віндзорського університету, дослідниці білух Жаклін Обін, ці жири важливі для голосової комунікації тварин, а також для ехолокації, фокусування і проєктування звуків. Кілька лицьових м'язів і сполучних тканин змінюють форму дині, що дає змогу білухам змінювати свої вокалізації, можливо, для більш цілеспрямованого та спрямованого подання звуків.

На одному з відео вчені показали, як білухи можуть використовувати свої дині, спілкуючись із родичами. На жаль, вчені перебувають лише на шляху до розшифровки мови китів, а тому неможливо точно сказати, що транслюють білухи. Однак учені вважають, що дині насправді відіграють не тільки звукову роль.

Хоча зміни форми черевця впливають на зміну вокалізації білух, вони також можуть слугувати візуальним сигналом для інших білух. Раніше вчені помітили, що особливо буйні самці значно розширюють свої дині. Це дозволяє припустити, що форма дині білухи може давати іншим білухам підказки про їхній настрій і поведінковий стан.

До слова, раніше дослідники встановили, що білухи спілкуються зі своїм потомством, а також використовують звук для управління групою.

Раніше Фокус писав про те, що таємницю російського кита, звинуваченого в шпигунстві, нарешті розкрито.