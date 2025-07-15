Украина набирает команду в Антарктиду: ищут ученых, врача, повара и сисадмина

Национальный антарктический научный центр объявил конкурс в 31-ю экспедицию на станцию "Академик Вернадский". Приглашают ученых и специалистов по жизнеобеспечению — от сисадмина до дизелиста.

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Как сообщили в НАНЦ, начат прием заявок на участие в 31-й Украинской антарктической экспедиции, которая будет работать на станции "Академик Вернадский" в 2025 году.

В состав экспедиции планируют привлечь не только полярников-ученых, но и специалистов для обеспечения быта и технической стабильности миссии. Среди востребованных профессий: врач, повар, системный администратор, дизелист-электрик и механик.

Отбор кандидатов открыт для всех желающих, независимо от возраста, пола или других признаков. Важными критериями остаются профильное образование, профессиональный опыт, стрессоустойчивость и готовность работать в суровых условиях полярного климата.

Подать заявку можно до 13 августа. Организаторы отмечают: это уникальный шанс приобщиться к научным исследованиям и стать частью команды, представляющей Украину в одном из самых отдаленных уголков планеты.

Станция "Академик Вернадский" — единственная украинская научная база в Антарктиде. Она работает круглогодично, а набор в зимовку экспедиций объявляется ежегодно. Подробные требования к кандидатам, порядок отбора и перечень необходимых документов размещены в официальных объявлениях на сайтах НАНЦ и МОН.

Фокус уже писал, как недавно станцию "Вернадский" впервые посетил неожиданный гость.

В начале этого лета украинские полярники показали уникальную ледовую глыбу.