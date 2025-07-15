Україна набирає команду в Антарктиду: шукають науковців, лікаря, кухаря і сисадміна

Національний антарктичний науковий центр оголосив конкурс до 31-ї експедиції на станцію "Академік Вернадський". До участі запрошують науковців і фахівців із життєзабезпечення – від сисадміна до дизеліста.

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Як повідомили у НАНЦ, розпочато приймання заявок на участь у 31-й Українській антарктичній експедиції, яка працюватиме на станції "Академік Вернадський" у 2025 році.

До складу експедиції планують залучити не лише полярників-науковців, а й фахівців для забезпечення побуту й технічної стабільності місії. Серед затребуваних професій: лікар, кухар, системний адміністратор, дизеліст-електрик та механік.

Добір кандидатів відкритий для всіх охочих, незалежно від віку, статі чи інших ознак. Важливими критеріями залишаються профільна освіта, фаховий досвід, стресостійкість і готовність працювати в суворих умовах полярного клімату.

Подати заявку можна до 13 серпня. Організатори наголошують: це унікальний шанс долучитися до наукових досліджень та стати частиною команди, що представляє Україну в одному з найвіддаленіших куточків планети.

Станція "Академік Вернадський" – єдина українська наукова база в Антарктиді. Вона працює цілорічно, а набір до зимівкових експедицій оголошується щороку. Детальні вимоги до кандидатів, порядок добору та перелік необхідних документів розміщено в офіційних оголошеннях на сайтах НАНЦ та МОН.

Фокус вже писав, як нещодавно до станції "Вернадський" вперше завітав неочікуваний гість.

Напочатку цього літа українські полярники показали унікальну льодову брилу.