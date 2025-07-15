В метро Китая пустили роботов, которые доставляют товары вместо людей

В китайском городе Шэньчжэнь запустили проект автономной доставки товаров в более 100 магазинов. Роботы курсируют по вагонам метро и самостоятельно заходят в лифты, платформы и магазины.

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Как пишет местное новостное издание SZNews, в Шэньчжэне начала работу партия из 41 робота-доставщика, которые во время внепиковых часов передвигаются поездами метро и автоматически пополняют запасы в торговых точках сети 7-Eleven, расположенных на станциях.

Этот проект стал первым в мире примером использования автономных роботов в общественном транспорте для коммерческой доставки. Процессом руководит логистическая компания VX Logistics, дочерняя структура строительного гиганта Vanke, который частично владеет метрополитеном Шэньчжэня.

Каждый робот высотой около метра имеет автономную навигацию, может ездить на лифтах, ориентироваться на платформах и заходить в вагоны метро. В первый день работы они вызвали ажиотаж среди пассажиров, которые массово фотографировали новых "пассажиров".

Менеджер одного из магазинов 7-Eleven Ли Янянь объяснил, что раньше работники должны были вручную транспортировать грузы через несколько уровней инфраструктуры:

"В прошлом работникам службы доставки приходилось парковаться над землей, разгружать товары и вручную заталкивать их на станции метро. Теперь, с роботами, это гораздо проще и удобнее", — сказал он.

Руководитель отдела автоматизации VX Logistics Хоу Шанцзе отметил, что роботы оснащены специальным шасси, которое позволяет им безопасно перемещаться по платформам и преодолевать узкие проходы:

"Эти роботы специально разработаны с уникальными системами шасси, которые позволяют им преодолевать промежутки для входа в лифты и вагоны. Они будут продолжать совершенствоваться, опираясь на реальные показатели", — отметил он.

Проект является частью "Плана действий по внедрению интеллектуальных роботов", инициированного властями Шэньчжэня. К 2027 году город планирует активно внедрять робототехнику в транспорт, логистику, обслуживание и здравоохранение. В городе уже работает более 1600 компаний, связанных с робототехникой, и Шэньчжэнь стремится стать мировым лидером в этой области.

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