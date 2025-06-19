Скоро на дорогах: Volkswagen презентовал беспилотное такси (фото)

Электромобиль Volkswagen ID.Buzz получил беспилотную модификацию AD. Уже с 2026 года минивэн начнет работать в службах такси в Европе и США.

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Новый Volkswagen ID.Buzz AD разработали в подразделении MOIA в сотрудничестве с израильской компанией Mobileye. Электрический минивэн получил автопилот 4-го поколения, то есть может передвигаться самостоятельно без вмешательства водителя.

Электрокар получил 13 камер, 5 радаров и 9 лидаров Фото: Volkswagen

Электромобиль Volkswagen ID.Buzz получил 13 камер, 5 радаров и 9 лидаров (лазерных дальномеров). Кроме того, для автопилота разработали современное программное обеспечение.

В салоне такси Volkswagen ID.Buzz AD установили четыре пассажирских сиденья и оборудовали место для багажа. Также есть кнопки автоматической остановки и сигнала SOS.

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Впрочем, оставили и водительское место, то есть, скорее всего, ожидается, что в первое время работу автопилота будут контролировать операторы. В экстренной ситуации он сможет взять управление авто на себя.

В салоне установили четыре пассажирских сиденья Фото: Volkswagen Водительское место сохранили Фото: Volkswagen

Если беспилотный электрокар Tesla Cybercab создан для служб райд-шеринга вроде Uber, то новый Volkswagen ID.Buzz AD будет использоваться в более традиционных такси и корпоративных автопарках.

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