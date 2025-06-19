Скоро на дорогах: Volkswagen презентував безпілотне таксі (фото)
Електромобіль Volkswagen ID.Buzz отримав безпілотну модифікацію AD. Уже з 2026 року мінівен почне працювати в службах таксі в Європі та США.
Volkswagen кидає виклик Tesla з її безпілотним Cybercab, представивши просторішу альтернативу. Про неї розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника.
Новий Volkswagen ID.Buzz AD розробили в підрозділі MOIA в співробітництві з ізраїльською компанією Mobileye. Електричний мінівен отримав автопілот 4-го покоління, тобто може пересуватися самостійно без втручання водія.
Електромобіль Volkswagen ID.Buzz отримав 13 камер, 5 радарів та 9 лідарів (лазерних дальномірів). Крім того, для автопілоту розробили сучасне програмне забезпечення.
У салоні таксі Volkswagen ID.Buzz AD встановили чотири пасажирські сидіння та обладнали місце для багажу. Також є кнопки автоматичної зупинки та сигналу SOS.
Утім, залишили і водійське місце, тобто, скоріше за все, очікується, що у перший час роботу автопілоту контролюватимуть оператори. В екстреній ситуації він зможе взяти управління авто на себе.
Якщо безпілотний електрокар Tesla Cybercab створений для служб райд-шерінга на кшталт Uber, то новий Volkswagen ID.Buzz AD використовуватимуть у більш традиційних таксі та корпоративних автопарках.
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