Скоро на дорогах: Volkswagen презентував безпілотне таксі (фото)

Електромобіль Volkswagen ID.Buzz отримав безпілотну модифікацію AD. Уже з 2026 року мінівен почне працювати в службах таксі в Європі та США.

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Новий Volkswagen ID.Buzz AD розробили в підрозділі MOIA в співробітництві з ізраїльською компанією Mobileye. Електричний мінівен отримав автопілот 4-го покоління, тобто може пересуватися самостійно без втручання водія.

Електрокар отримав 13 камер, 5 радарів та 9 лідарів Фото: Volkswagen

Електромобіль Volkswagen ID.Buzz отримав 13 камер, 5 радарів та 9 лідарів (лазерних дальномірів). Крім того, для автопілоту розробили сучасне програмне забезпечення.

У салоні таксі Volkswagen ID.Buzz AD встановили чотири пасажирські сидіння та обладнали місце для багажу. Також є кнопки автоматичної зупинки та сигналу SOS.

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Утім, залишили і водійське місце, тобто, скоріше за все, очікується, що у перший час роботу автопілоту контролюватимуть оператори. В екстреній ситуації він зможе взяти управління авто на себе.

У салоні встановили чотири пасажирських сидіння Фото: Volkswagen Водійське місце зберегли Фото: Volkswagen

Якщо безпілотний електрокар Tesla Cybercab створений для служб райд-шерінга на кшталт Uber, то новий Volkswagen ID.Buzz AD використовуватимуть у більш традиційних таксі та корпоративних автопарках.

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