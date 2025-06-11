В Китае впервые доставили посылку с помощью ракеты: что известно

В Китае успешно провели эксперимент по "ракетной доставке". 29 мая многоразовая ракета XZY-1 перевезла более 20 кг посылок с Taobao, одной из крупнейших платформ электронной коммерции страны, во время испытательного полета у восточного побережья Китая.

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Ракету позже подняли неповрежденной с моря и это стало значительным шагом в коммерческой космической логистике, сообщает Xinhuanet.

Полет длился 125 секунд, 26,8-метровая ракета из нержавеющей стали весом 57 тонн достигла высоты 2,5 км и успешно приземлилась на поверхность моря в провинции Шаньдун.

После 18-часовой операции по восстановлению ракета была изъята целой. Корпус ракеты не имел никаких признаков повреждений или протечек, а двигатели и электрическое оборудование в хвостовом отсеке были в хорошем состоянии, сообщили представители компании SEPOCH, которая занималась разработкой ракеты.

Объем грузового отсека ракеты — 120 кубических метров, он рассчитан на перевозку до 10 тонн и теоретически может перевозить автомобили и небольшие грузовики.

"Посылка доставлена, пожалуйста, проверьте!", — написал основатель SEPOCH Вэй Йи.

Сотрудничество ракетной компании с Taobao, принадлежащей Alibaba, положило начало исследований Китаем отрасли ракетных перевозок "точка-точка". Эта технология может произвести революцию в мировой логистике, сократив время межконтинентальной доставки с нескольких дней до минут.

Вместе с тем Вэй признал, что текущие расходы еще слишком высоки для обычных поставок потребителям. Поэтому сначала это будут экстренные доставки, ликвидация стихийных бедствий или поставки в отдаленные районы.

"Благодаря регулярному использованию многоразовых ракет и применению нержавеющей стали в инженерных процессах ожидается, что расходы на доставку ракет значительно снизятся", — сказал он.

По мнению эксперта по аэрокосмической отрасли Цао Мэн, доставка ракетами — это долгосрочный план, хотя однажды это может обеспечить настоящую глобальную "молниеносную доставку".

"Нужны многочисленные испытания, чтобы проверить технологию многократного восстановления ракеты, а также прочность и долговечность корпуса ракеты", — сказал Цао.

Ранее мы писали, что, по мнению экспертов, разработка ракеты Starship от компании SpaceX зашла в тупик. И она может никогда не начать обычные полеты в космос, хотя одной из ее целей создания являются пилотируемые полеты на Марс.

Напомним, китайская компания Space Epoch провела испытания первой ступени многоразовой ракеты Yanxinghe-1 перед тем, как эта ракета впервые полетит на орбиту в конце этого года.