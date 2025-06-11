В Китаї уперше доставили посилку за допомогою ракети: що відомо

У Китаї успішно провели експеримент з "ракетної доставки". 29 травня багаторазова ракета XZY-1 перевезла понад 20 кг посилок з Taobao, однієї з найбільших платформ електронної комерції країни, під час випробувального польоту біля східного узбережжя Китаю.

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Ракету пізніше підняли неушкодженою з моря і це стало значним кроком у комерційній космічній логістиці, повідомляє Xinhuanet.

Політ тривав 125 секунд, 26,8-метрова ракета з нержавіючої сталі вагою 57 тонн досягла висоти 2,5 км і успішно приземлилась на поверхню моря в провінції Шаньдун.

Після 18-годинної операції з відновлення ракету було вилучено цілою. Корпус ракети не мав жодних ознак пошкоджень чи протікання, а двигуни та електричне обладнання в хвостовому відсіку були в хорошому стані, повідомили представники компанії SEPOCH, яка займалась розробкою ракети.

Об'єм вантажного відсіку ракети — 120 кубічних метрів, він розрахований на перевезення до 10 тонн і теоретично може перевозити автомобілі і невеликі вантажівки.

"Посилку доставлено, будь ласка, перевірте!", — написав засновник SEPOCH Вей Ї.

Співпраця ракетної компанії з Taobao, що належить Alibaba, поклала початок досліджень Китаєм галузі ракетних перевезень "точка-точка". Ця технологія може зробити революцію у світовій логістиці, скоротивши час міжконтинентальної доставки з кількох днів до хвилин.

Разом з тим Вей визнав, що поточні витрати ще занадто високі для звичайних поставок споживачам. Тому спочатку це будуть екстренні доставки, ліквідація стихійних лих чи постачання до віддалених районів.

"Завдяки регулярному використанню багаторазових ракет та застосуванню нержавіючої сталі в інженерних процесах очікується, що витрати на доставку ракет значно знизяться", – сказав він.

На думку експерта з аерокосмічної галузі Цао Мен, доставка ракетами — це довгостроковий план, хоча одного дня це може забезпечити справжню глобальну "блискавичну доставку".

"Потрібні численні випробування, щоб перевірити технологію багаторазового відновлення ракети, а також міцність і довговічність корпусу ракети", – сказав Цао.

Раніше ми писали, що, на думку експертів, розробка ракети Starship від компанії SpaceX зайшла в глухий кут. І вона може ніколи не почати звичайні польоти в космос, хоча однією з її цілей створення є пілотовані польоти на Марс.

Нагадаємо, китайська компанія Space Epoch провела випробування першого ступеня багаторазової ракети Yanxinghe-1 перед тим, як ця ракета вперше полетить на орбіту наприкінці цього року.