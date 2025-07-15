У метро Китаю пустили роботів, які доставляють товари замість людей

У китайському місті Шеньчжень запустили проєкт автономної доставки товарів до понад 100 магазинів. Роботи курсують вагонами метро та самостійно заходять у ліфти, платформи і магазини.

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Як пише місцеве новинне видання SZNews, у Шеньчжені розпочала роботу партія з 41 робота-доставника, які під час позапікових годин пересуваються потягами метро та автоматично поповнюють запаси у торгівельних точках мережі 7‑Eleven, розташованих на станціях.

Цей проєкт став першим у світі прикладом використання автономних роботів у громадському транспорті для комерційного доставлення. Процесом керує логістична компанія VX Logistics, дочірня структура будівельного гіганта Vanke, який частково володіє метрополітеном Шеньчженя.

Кожен робот заввишки близько метра має автономну навігацію, може їздити на ліфтах, орієнтуватися на платформах та заходити у вагони метро. У перший день роботи вони викликали ажіотаж серед пасажирів, які масово фотографували нових "пасажирів".

Менеджер одного з магазинів 7‑Eleven Лі Янянь пояснив, що раніше працівники мали вручну транспортувати вантажі через кілька рівнів інфраструктури:

"У минулому працівникам служби доставки доводилося паркуватися над землею, розвантажувати товари та вручну заштовхувати їх на станції метро. Тепер, з роботами, це набагато простіше та зручніше", – сказав він.

Керівник відділу автоматизації VX Logistics Хоу Шанцзе зазначив, що роботи оснащені спеціальним шасі, яке дозволяє їм безпечно переміщатися платформами та долати вузькі проходи:

"Ці роботи спеціально розроблені з унікальними системами шасі, які дозволяють їм долати проміжки для входу в ліфти та вагони. Вони продовжуватимуть вдосконалюватися, спираючись на реальні показники", – зазначив він.

Проєкт є частиною "Плану дій щодо втілених інтелектуальних роботів", ініційованого владою Шеньчженя. До 2027 року місто планує активно впроваджувати робототехніку у транспорт, логістику, обслуговування й охорону здоров’я. У місті вже працює понад 1600 компаній, пов’язаних із робототехнікою, і Шеньчжень прагне стати світовим лідером у цій галузі.

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