В Африке в стволах деревьев обнаружили камни: растения сами "положили" их туда

Результаты нового исследования указывают на то, что некоторые деревья могут не просто поглощать углекислый газ для создания органических строительных блоков. Они пошли дальше и преобразуют излишки CO2 в известняк внутри своих стволов.

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Новый пример такого растения, которое может быть полезным для сельского хозяйства, обнаружили в Африке. Ученые считают, что они способны преобразовывать парниковый газ в оксалат кальция, который микробы затем преобразуют в карбонат кальция, известный как известняк. К слову, этот минерал также образуют коралловые рифы, пишет Science Alert.

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Преобразование углерода в камни

По словам биогеохимика Майка Роули из Цюрихского университета, об оксалатно-карбонатном пути известно уже некоторое время, однако его потенциал для связывания углерода до сих пор не был изучен в полной мере.

В новой работе международная исследовательская группа сосредоточилась на трех видах инжирных деревьев:

Ficus wakefieldii;

Ficus natalensis;

Ficus glumosa.

Хотя все три вида преобразуют углекислый газ из воздуха в известняк, пронизывающий их кору и древесину, фикус Уэйкфилда продемонстрировал лучшие показатели по скорости фиксации углерода.

Карбонат кальция, как правило, сохраняется в почве гораздо дольше, чем органический углерод. Поэтому деревья, обладающие такой способностью, могут стать важным союзником в борьбе с изменением климата. Добавление продуктивных продовольственных культур в короткий список растений, производящих известняк, может стать дополнительным стимулом для их выращивания.

Союзники в борьбе с изменением климата

По словам Роули, человечество могло бы выбрать для посадки деревья, обеспечивающие дополнительную выгоду, помимо агролесоводства и способности накапливать углекислый газ. Например, те, что способны секвестировать неорганический углерод в форме карбоната кальция.

Отметим, что все три вида изученных деревьев произрастают на истощенных базальтовых почвах региона Самбуру в Кении. В этой сухой среде ученым легче отслеживать образование карбоната кальция.

Впрочем, Роули с коллегами считают, что даже в более влажных условиях углерод все еще может секвестироваться. Более того, сегодня также известно множество деревьев, способных образовывать карбонат кальция и ученые считают, что их намного больше, чем нам известно. Это означает, что оксалатно-карбонатный путь может стать важной, но пока малоизученной возможностью для снижения выбросов CO2 при посадке деревьев для лесного хозяйства или выращивания фруктов

Ранее Фокус писал о том, что неприметное в саду дерево произвело революцию в хранении углерода: ученые очарованы.