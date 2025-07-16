В Африці у стовбурах дерев виявили каміння: рослини самі "поклали" їх туди

Результати нового дослідження вказують на те, що деякі дерева можуть не просто поглинати вуглекислий газ для створення органічних будівельних блоків. Вони пішли далі й перетворюють надлишки CO2 на вапняк всередині своїх стовбурів.

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Новий приклад такої рослини, яка може бути корисною для сільського господарства, виявили в Африці. Вчені вважають, що вони здатні перетворювати парниковий газ на оксалат кальцію, який мікроби потім перетворять на карбонат кальцію, відомий як вапняк. До слова, цей мінерал також утворюють коралові рифи, пише Science Alert.

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Перетворення вуглецю на каміння

За словами біогеохіміка Майка Роулі з Цюрихського університету, про оксалатно-карбонатний шлях відомо вже певний час, проте його потенціал для зв'язування вуглецю досі не був вивчений повною мірою.

У новій роботі міжнародна дослідницька група зосередилася на трьох видах інжирних дерев:

Ficus wakefieldii;

Ficus natalensis;

Ficus glumosa.

Хоча всі три види перетворюють вуглекислий газ із повітря на вапняк, що пронизує їхню кору і деревину, фікус Вейкфілда продемонстрував найкращі показники за швидкістю фіксації вуглецю.

Карбонат кальцію, як правило, зберігається в ґрунті набагато довше, ніж органічний вуглець. Тому дерева, що володіють такою здатністю, можуть стати важливим союзником у боротьбі зі зміною клімату. Додавання продуктивних продовольчих культур до короткого списку рослин, що виробляють вапняк, може стати додатковим стимулом для їх вирощування.

Союзники в боротьбі зі зміною клімату

За словами Роулі, людство могло б вибрати для посадки дерева, що забезпечують додаткову вигоду, крім агролісівництва і здатності накопичувати вуглекислий газ. Наприклад, ті, що здатні секвеструвати неорганічний вуглець у формі карбонату кальцію.

Зазначимо, що всі три види вивчених дерев ростуть на виснажених базальтових ґрунтах регіону Самбуру в Кенії. У цьому сухому середовищі вченим легше відстежувати утворення карбонату кальцію.

Утім, Роулі з колегами вважають, що навіть у більш вологих умовах вуглець все ще може секвеструватися. Ба більше, сьогодні також відомо безліч дерев, здатних утворювати карбонат кальцію, і вчені вважають, що їх набагато більше, ніж нам відомо. Це означає, що оксалатно-карбонатний шлях може стати важливою, але поки що маловивченою можливістю для зниження викидів CO2 під час посадки дерев для лісового господарства або вирощування фруктів.

Раніше Фокус писав про те, що непримітне в саду дерево зробило революцію в зберіганні вуглецю: вчені зачаровані.