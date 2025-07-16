80000 лет назад здесь ходили наши предки: мы нашли следы только сейчас (фото)

На юго-западном побережье Португалии археологи обнаружили отпечатки ног неандертальцев, которым почти 80000 лет. Эти редкие окаменелые следы предоставляют важные свидетельства о передвижении и стратегии выживания древних людей.

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Исследование сосредоточено на двух местах — Монте-Клериго и Прайя-ду-Телейру — где ученые обнаружили следы, принадлежащие неандертальцам. Эти следы, сохранившиеся в затвердевших песчаных дюнах, известных как эолианиты, которые датируются периодом между 78000 и 82000 лет назад, пишет Arkeonews.

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Участок Монте-Клериго содержит по меньшей мере 26 следов в виде организованных дорожек, оставленных взрослыми и детьми. В Прайя-ду-Телейру ученые обнаружили единственный изолированный след, вероятно, подростка или взрослой женщины, который подтвердил присутствие неандертальцев в этой местности.

На юго-западном побережье Португалии археологи обнаружили отпечатки ног неандертальцев, которым почти 80000 лет Фото: Scientific Reports

По словам руководителя исследования Карлоса Нето де Карвалью, эти доказательства показывают то, как неандертальцы передвигались по крутым дюнам.

Глубина, направление и расстояние между следами указывают на целенаправленное передвижение, возможно связанное с охотой или собиранием пищи. Их расположение также указывает на групповое передвижение, в котором участвовали как взрослые, так и подростки.

Исследователи отмечают, что эти следы дают представление о пищевых привычках неандертальцев. Анализ прибрежных участков на Пиренейском полуострове показывает, что эти ранние люди использовали как внутренние, так и прибрежные источники пищи.

Хотя крупные млекопитающие, такие как олени и лошади, были основными компонентами их рациона, неандертальцы также собирали моллюсков и мелких прибрежных животных, что свидетельствует об их способности приспосабливаться к различным условиям и ресурсам. Эта гибкость, вероятно, помогла им выжить в изменчивом климате плейстоцена.

Сохранение следов из этой эпохи является особенно сложной задачей из-за их хрупкости. Условия должны быть идеальными — мягкий, влажный песок, который быстро засыпается и со временем превращается в окаменелость.

Чтобы обеспечить целостность своих находок, команда использовала современные инструменты, такие как 3D-фотограмметрия и оптически стимулированное люминесцентное датирование.

Исследователи также проанализировали окружающие отложения, чтобы реконструировать древнюю прибрежную среду, которая когда-то была богата ресурсами.

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Португальское открытие является важным для расширения известного диапазона прибрежной деятельности неандертальцев. Обнаруженные следы дают более полное представление о том, как неандертальцы ориентировались в различных средах и жили вне традиционных пещерных укрытий.

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