Такого еще не находили: археологи обнаружили неожиданный клад в Осло

Археологи в Норвегии обнаружили почти 3000 средневековых артефактов в портовом районе Бйорвика в Осло. Находки, состоящие преимущественно из кожаных изделий, предоставляют информацию о том, как жители одевались и ухаживали за своим имуществом.

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Во время раскопок археологи обнаружили коллекцию обуви, от низких ботинок до высоких сапог, многие из которых украшены сложными узорами. Следы износа, такие как морщины на коже и отремонтированные подошвы, свидетельствуют о том, что обувь была не только функциональной, но и считалась важной и достойной сохранения, пишет Heritage Daily.

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Наряду с обувью, исследователи нашли более 20 фрагментов кожаных сумок разных стилей и размеров, что отражает практические потребности средневековых норвежцев, которые не имели карманов в одежде и полагались на сумки, которые носили на ремнях или привязывали к одежде для переноски необходимых вещей.

Также удалось раскопать многочисленные ножны для мечей и ножей, что демонстрирует значение личного оружия в то время. По словам археологов, многие из этих предметов, вероятно, происходили из мусорных свалок вблизи реки Альна, которые на протяжении нескольких веков приносили на это место сезонные наводнения.

Среди наиболее уникальных находок было более 40 детских ботинок — некоторые из них не больше современного 22 размера — что свидетельствует о том, что их носили малыши, возможно, в возрасте до одного года. Эти миниатюрные ботинки, как и их взрослые аналоги, имели следы интенсивного использования и ремонта.

Ученые отмечают, что эти предметы, вероятно, выбросили у берега реки, откуда весенние наводнения в конце концов перенесли их на их нынешнее место. Примечательно, что это перемещение могло произойти сотни лет спустя, а некоторые предметы, вероятно, попали на это место в 1500-х, 1600-х или даже 1700-х годах.

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Эта находка значительно расширяет наше представление о средневековой городской жизни в Осло, особенно о личных привычках и материальной культуре его жителей. Она также иллюстрирует, как природные процессы, такие как речные наводнения, могут со временем сохранить и переместить исторические предметы, открывая исследователям неожиданные окна в прошлое.

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