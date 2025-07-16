Такого ще не знаходили: археологи виявили неочікуваний скарб в Осло

Археологи в Норвегії виявили майже 3000 середньовічних артефактів у портовому районі Бйорвіка в Осло. Знахідки, що складаються переважно зі шкіряних виробів, надають інформацію про те, як мешканці одягалися та доглядали за своїм майном.

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Під час розкопок археологи виявили колекцію взуття, від низьких черевиків до високих чобіт, багато з яких прикрашені складними візерунками. Сліди зносу, такі як зморшки на шкірі та відремонтовані підошви, свідчать про те, що взуття було не тільки функціональним, але й вважалося важливим і вартим збереження, пише Heritage Daily.

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Поряд із взуттям, дослідники знайшли понад 20 фрагментів шкіряних сумок різних стилів і розмірів, що відображає практичні потреби середньовічних норвежців, які не мали кишень в одязі і покладалися на сумки, що носили на ременях або прив'язували до одягу для перенесення необхідних речей.

Також вдалося розкопати численні піхви для мечів та ножів, що демонструє значення особистої зброї в той час. За словами археологів, багато з цих предметів, ймовірно, походили зі сміттєвих звалищ поблизу річки Альна, які впродовж кількох століть приносили на це місце сезонні повені.

Серед найбільш унікальних знахідок було понад 40 дитячих черевиків — деякі з них не більші за сучасний 22 розмір — що свідчить про те, що їх носили малюки, можливо, віком до одного року. Ці мініатюрні черевики, як і їхні дорослі аналоги, мали сліди інтенсивного використання та ремонту.

Учені зазначають, що ці предмети, ймовірно, викинули біля берега річки, звідки весняні повені зрештою перенесли їх на їхнє нинішнє місце. Примітно, що це переміщення могло відбутися сотні років потому, а деякі предмети, ймовірно, потрапили на це місце в 1500-х, 1600-х або навіть 1700-х роках.

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Ця знахідка значно розширює наше уявлення про середньовічне міське життя в Осло, особливо про особисті звички та матеріальну культуру його мешканців. Вона також ілюструє, як природні процеси, такі як річкові повені, можуть з часом зберегти та перемістити історичні предмети, відкриваючи дослідникам несподівані вікна в минуле.

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