80000 років тому тут ходили наші предки: ми знайшли сліди тільки зараз (фото)

На південно-західному узбережжі Португалії археологи виявили відбитки ніг неандертальців, яким майже 80000 років. Ці рідкісні скам'янілі сліди надають важливі свідчення про пересування та стратегії виживання древніх людей.

Related video

Дослідження зосереджене на двох місцях — Монте-Клеріго та Прайя-ду-Телейру — де вчені виявили сліди, що належать неандертальцям. Ці сліди, збереглися в затверділих піщаних дюнах, відомих як еоліаніти, які датуються періодом між 78000 і 82000 років тому, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ділянка Монте-Клеріго містить щонайменше 26 слідів у вигляді організованих доріжок, залишених дорослими та дітьми. У Прайя-ду-Телейру вчені виявили єдиний ізольований слід, ймовірно, підлітка або дорослої жінки, який підтвердив присутність неандертальців у цій місцевості.

На південно-західному узбережжі Португалії археологи виявили відбитки ніг неандертальців, яким майже 80000 років Фото: Scientific Reports

За словами керівника дослідження Карлоса Нето де Карвалью, ці докази показують те, як неандертальці пересувалися по крутих дюнах.

Глибина, напрямок і відстань між слідами вказують на цілеспрямоване пересування, можливо пов'язане з полюванням або збиранням їжі. Їх розташування також вказує на групове пересування, в якому брали участь як дорослі, так і підлітки.

Дослідники зазначають, що ці сліди дають уявлення про харчові звички неандертальців. Аналіз прибережних ділянок на Піренейському півострові показує, що ці ранні люди використовували як внутрішні, так і прибережні джерела їжі.

Хоча великі ссавці, такі як олені та коні, були основними компонентами їхнього раціону, неандертальці також збирали молюсків і дрібних прибережних тварин, що свідчить про їхню здатність пристосовуватися до різних умов і ресурсів. Ця гнучкість, ймовірно, допомогла їм вижити в мінливому кліматі плейстоцену.

Збереження слідів з цієї епохи є особливо складним завданням через їхню крихкість. Умови повинні бути ідеальними — м'який, вологий пісок, який швидко засипається і з часом перетворюється на скам'янілість.

Щоб забезпечити цілісність своїх знахідок, команда використовувала сучасні інструменти, такі як 3D-фотограмметрія та оптично стимульоване люмінесцентне датування.

Дослідники також проаналізували навколишні відкладення, щоб реконструювати стародавнє прибережне середовище, яке колись було багатим на ресурси.

Важливо

Такого ще не знаходили: археологи виявили неочікуваний скарб в Осло

Португальське відкриття є важливим для розширення відомого діапазону прибережної діяльності неандертальців. Виявлені сліди дають повніше уявлення про те, як неандертальці орієнтувалися в різноманітних середовищах і жили поза традиційними печерними укриттями.

Раніше Фокус писав про древні піраміди у Польщі. Дослідники виявили те, що перевернула все з ніг на голову.

А також ми розповідали про незвичайне доісторичне вістря стріли. Відкриття відбулося під час дослідження гірського хребта поблизу Скеллефтео, де дослідники виявили сотні археологічних споруд і предметів.