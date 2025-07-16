20 млрд тонн ежедневно: "летающие реки" Амазонки перекачивают в разы больше воды, чем наземные

Исследователи подсчитали, сколько воды ежедневно курсирует в Амазонке. Речь как о наземных реках, впадающих в Атлантический океан, так и о водных путях, которые не видно — так называемых «летающих реках».

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Если говорить об Амазонке, мы без сомнения представляем жаркую, влажную среду с тысячей оттенков зеленого. Но на самом деле Амазонка берет свое начало высоко в морозных Андах — именно здесь тающие снега и ледники встречаются с осадками и впадают в бассейн Амазонки, питая ее густую сеть рек и притоков, пишет IFLScience.

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Водные пути Амазонки

Предыдущие исследования показывают, что отток Амазонки в Атлантический океан эквивалентен 219 000 кубических метров воды в секунду — простыми словами, этого достаточно, чтобы за день наполнить примерно 7,6 миллиона олимпийских бассейнов. В результате Амазонку считают самой обширной речной системой на планете, но, что любопытнее, ее "летающие реки" могут быть куда более внушительными.

В Амазонии произрастает около 400 миллиардов деревьев, которые эволюционировали, чтобы эффективно использовать резко различающиеся сухие и влажные сезоны региона. Ученые уже выяснили, что лишь одно дерево тропического леса может перекачивать 984 литра воды в день, а его корни помогают окружающим растениям с поверхностной корневой системой, впитывая воду.

Далее вода поднимается по стволу дерева и попадает в листья. По мере роста дерева она испаряется в виде пара, который конденсируется, образуя концентрированный поток теплой влаги, разносящийся по бассейну Амазонки "текущим рекам".

Когда вода достигает Анд, она будто отскакивает от стены, а потоки воды из атмосферы перенаправляются, чтобы распространиться в другие части Южной Америки. Это направляет огромное количество влажного воздуха в такие регионы, как Колумбия, Эквадор, Перу, Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай. Когда текучие реки встречаются с более прохладным воздухом, они становятся плотнее и в конечном итоге высвобождают свою воду в виде обильных осадков.

"Летающие реки" Амазонки значительно больше наземных Фото: Shutterstock

"Летающие реки" Амазонки

Оценки ученых указывают на то, что "летающие реки" Амазонки ежедневно переносят около 200 миллиардов тонн воды через Амазонку, что на самом деле превышает ежедневный объем стока Амазонки в Атлантический океан. Поэтому, пожалуй, неудивительно, что реки имеют решающее значение для жизни на Земле, но эти мощные водные системы находятся под угрозой.

В то же время известно, что Амазонка сталкивается с растущим давлением из-за вырубки лесов, которая в значительной степени осуществляется для освобождения территорий под животноводство и добывающую промышленность. Уменьшение количества деревьев приводит к уменьшению транспирации и испарения, что вызывает высыхание рек. В результате обширные территории Южной Америки сталкиваются с уменьшением количества осадков, что делает земли уязвимыми перед пожарами, засухами и глобальным потеплением.

Ученые отмечают, что реки Амазонки погибнут без тропических лесов, а тропические леса на самом деле не смогут процветать без рек. Если Амазония высохнет, это приведет к выбросу в земную атмосферу огромного количества углекислого газа. Это в свою очередь существенно ускорит глобальное потепление планеты.

Ранее Фокус писал о том, что крупнейшая река Земли развернулась вспять: что заставило 6400 км воды двигаться в обратную сторону.