20 млрд тонн щодня: "літаючі річки" Амазонки перекачують у рази більше води, ніж наземні

Дослідники підрахували, скільки води щодня курсує в Амазонці. Ідеться як про наземні річки, що впадають в Атлантичний океан, так і про водні шляхи, яких не видно, — так звані "літаючі річки".

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Якщо говорити про Амазонку, ми без сумніву уявляємо спекотне, вологе середовище з тисячею відтінків зеленого. Але насправді Амазонка бере свій початок високо в морозних Андах — саме тут сніги та льодовики, що тануть, зустрічаються з опадами та впадають у басейн Амазонки, живлячи її густу мережу річок і приток, пише IFLScience.

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Водні шляхи Амазонки

Попередні дослідження показують, що відтік Амазонки в Атлантичний океан еквівалентний 219 000 кубічних метрів води на секунду — простими словами, цього достатньо, щоб за день наповнити приблизно 7,6 мільйона олімпійських басейнів. У результаті Амазонку вважають найбільшою річковою системою на планеті, але, що цікавіше, її "літаючі річки" можуть бути значно більшими.

В Амазонії росте близько 400 мільярдів дерев, які еволюціонували, щоб ефективно використовувати сухі та вологі сезони регіону, які різко різняться. Вчені вже з'ясували, що лише одне дерево тропічного лісу може перекачувати 984 літри води на день, а його коріння допомагають навколишнім рослинам з поверхневою кореневою системою, вбираючи воду.

Далі вода підіймається по стовбуру дерева і потрапляє в листя. У міру зростання дерева вона випаровується у вигляді пари, яка конденсується, утворюючи концентрований потік теплої вологи, що розноситься по басейну Амазонки "поточними річками".

Коли вода досягає Анд, вона ніби відскакує від стіни, а потоки води з атмосфери перенаправляються, щоб поширитися в інші частини Південної Америки. Це спрямовує величезну кількість вологого повітря в такі регіони, як Колумбія, Еквадор, Перу, Бразилія, Аргентина, Парагвай і Уругвай. Коли текучі річки зустрічаються з більш прохолодним повітрям, вони стають щільнішими і в кінцевому підсумку вивільняють свою воду у вигляді рясних опадів.

"Літаючі річки" Амазонки значно більші за наземні Фото: Shutterstock

"Літаючі річки" Амазонки

Оцінки вчених вказують на те, що "літаючі річки" Амазонки щодня переносять близько 200 мільярдів тонн води через Амазонку, що насправді перевищує щоденний об'єм стоку Амазонки в Атлантичний океан. Тож, мабуть, не дивно, що річки мають вирішальне значення для життя на Землі, але ці потужні водні системи перебувають під загрозою.

Водночас відомо, що Амазонка стикається із тиском, що зростає через вирубку лісів, яка значною мірою здійснюється задля звільнення територій під тваринництво та видобувну промисловість. Зменшення кількості дерев призводить до зменшення транспірації та випаровування, що викликає висихання річок. У результаті великі території Південної Америки стикаються зі зменшенням кількості опадів, що робить землі вразливими перед пожежами, посухами й глобальним потеплінням.

Учені зазначають, що річки Амазонки загинуть без тропічних лісів, а тропічні ліси насправді не зможуть процвітати без річок. Якщо Амазонія висохне, це призведе до викиду в земну атмосферу величезної кількості вуглекислого газу. Це зі свого боку істотно прискорить глобальне потепління планети.

Раніше Фокус писав про те, що найбільша річка Землі розвернулася назад: що змусило 6400 км води рухатися у зворотний бік.