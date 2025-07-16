Создателей игры Candy Crush уволят и заменят ИИ, который они же и разработали

200 разработчиков студии King, создавшей популярную игру-головоломку Candy Crush, оказались на грани увольнения в рамках массового сокращения Microsoft.

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Ирония судьбы в том, что этих сотрудников заменят инструменты искусственного интеллекта, которые они же и разработали, говорится в отчете MobileGamer.biz.

Кроме команды Candy Crush, сокращения затронут половину команды Farm Heroes Saga и разработчиков, работающих в лондонской, барселонской, стокгольмской и берлинской студиях.

Во внутренней служебной записке, разосланной разработчикам King, утверждается, что эти сокращения связаны с "внесением ряда изменений для возобновления роста бизнеса", и что "разблокировка гораздо большего количества инструментов ИИ" является одним из элементов этого.

Сотрудникам также объяснили, что что речь идет о "меньшем количестве уровней, меньшем количестве пересекающихся задач, меньшем количестве часов, затрачиваемых на согласование, меньшем количестве людей на совещаниях, меньшем количестве заинтересованных сторон в каждом проекте".

King — это мобильное подразделение Activision Blizzard King, и, возможно, именно оно, после приобретения Microsoft ABK, было наиболее необходимо ее игровой команде, поскольку Microsoft не имела никакого присутствия в индустрии мобильных игр. Покупка студии, создающей Candy Crush, одну из самых крупных и известных мобильных игр в мире, изменила ситуацию в одночасье.

"Большая часть дизайна уровней была уничтожена, что безумие, ведь они месяцами разрабатывали инструменты для ускорения создания уровней. Теперь эти инструменты ИИ фактически заменяют команды. Аналогично, команда копирайтеров полностью увольняет сотрудников, поскольку теперь у нас есть инструменты ИИ, созданные этими людьми", – рассказал источник.

Кроме того, некоторые сотрудники подвергаются преследованиям и увольняются по "произвольным причинам".

По словам еще одного инсайдера, люди, открыто выступавшие против решений руководства, теперь могут потерять работу.

Второй источник утверждает, что отдел кадров в King — это "полное д***мо, и так было годами. Крайний пример отдела кадров, чья роль — защищать компанию, а не персонал".

До сих пор любая компания, внедряющая инструменты генеративного ИИ в процесс разработки игр, включая King, придерживалась позиции, что инструменты ИИ возьмут на себя более утомительные и рутинные задачи, в то время как разработчики смогут сосредоточиться на более сложных, творческих аспектах создания игр.

Репортер The Logic Брендан Синклер отметил, что всего год назад директор лабораторий ИИ King Сахар Асади высказала именно это в своем выступлении на GDC 2024.

Теперь дизайнеры, у которых должно было быть больше времени на творчество, полностью заменяются этими инструментами ИИ.

Чем известна Candy Crush

Candy Crush – одна из популярнейших мобильных игр "3 в ряд" всех времен — в совокупности в ней пройдено свыше триллиона уровней. Игра вышла 12 апреля 2012 года для использования в соцсети Facebook. Позже были сделаны версии игры на Android, iOS, Tizen, Windows Phone и Windows 10. Она является одним из первых и успешных использований модели freemium.

В игре на 7 февраля 2024 года было 14870 уровней и 100 миров для исследования.

Candy Crush – игра в жанре "3 в ряд"

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