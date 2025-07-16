Творців гри Candy Crush звільнять і замінять ШІ, який вони ж і розробили

200 розробників студії King, що створила популярну гру-головоломку Candy Crush, опинилися на межі звільнення в рамках масового скорочення Microsoft.

Related video

Іронія долі в тому, що цих співробітників замінять інструменти штучного інтелекту, які вони ж і розробили, йдеться у звіті MobileGamer.biz.

Крім команди Candy Crush, скорочення торкнуться половини команди Farm Heroes Saga і розробників, які працюють у лондонській, барселонській, стокгольмській і берлінській студіях.

У внутрішній службовій записці, розісланій розробникам King, стверджується, що ці скорочення пов'язані з "внесенням низки змін для відновлення зростання бізнесу", і що "розблокування набагато більшої кількості інструментів ШІ" є одним з елементів цього.

Співробітникам також пояснили, що йдеться про "меншу кількість рівнів, меншу кількість завдань, що перетинаються, меншу кількість годин, що витрачаються на узгодження, меншу кількість людей на нарадах, меншу кількість зацікавлених сторін у кожному проєкті".

King — це мобільний підрозділ Activision Blizzard King, і, можливо, саме він після придбання Microsoft ABK був найнеобхіднішим для її ігрової команди, оскільки Microsoft не мала жодної присутності в індустрії мобільних ігор. Купівля студії, що створює Candy Crush, одну з найбільших і найвідоміших мобільних ігор у світі, змінила ситуацію відразу.

"Більшу частину дизайну рівнів було знищено, що безумство, адже вони місяцями розробляли інструменти для прискорення створення рівнів. Тепер ці інструменти ШІ фактично замінюють команди. Аналогічно, команда копірайтерів повністю звільняє співробітників, оскільки тепер у нас є інструменти ШІ, створені цими людьми", — розповіло джерело.

Крім того, деякі співробітники зазнають переслідувань і звільняються через "довільні причини".

За словами ще одного інсайдера, люди, які відкрито виступали проти рішень керівництва, тепер можуть втратити роботу.

Друге джерело стверджує, що відділ кадрів у King — це "повне л**но, і так було роками. Останній приклад відділу кадрів, чия роль — захищати компанію, а не персонал".

Досі будь-яка компанія, що впроваджує інструменти генеративного ШІ в процес розробки ігор, включно з King, дотримувалася позиції, що інструменти ШІ візьмуть на себе більш виснажливі та рутинні завдання, у той час як розробники зможуть зосередитися на більш складних, творчих аспектах створення ігор.

Репортер The Logic Брендан Сінклер зазначив, що лише рік тому директор лабораторій ШІ King Сахар Асаді висловила саме це у своєму виступі на GDC 2024.

Тепер дизайнери, у яких мало бути більше часу на творчість, повністю замінюються цими інструментами ШІ.

Чим відома Candy Crush

Candy Crush — одна з найпопулярніших мобільних ігор "3 в ряд" усіх часів — у сукупності в ній пройдено понад трильйон рівнів. Гра вийшла 12 квітня 2012 року для використання в соцмережі Facebook. Пізніше були зроблені версії гри на Android, iOS, Tizen, Windows Phone і Windows 10. Вона є одним із перших і успішних використань моделі freemium.

У грі на 7 лютого 2024 року було 14870 рівнів і 100 світів для дослідження.

Candy Crush — гра в жанрі "3 в ряд"

Раніше Фокус писав, що штучний інтелект тепер може бачити все, що людина робить на екрані.

Ми також розповідали, що штучний інтелект Gemini отримав доступ до сторонніх додатків на телефонах, включно з такими додатками, як Messages і WhatsApp.