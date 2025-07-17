Кипятить воду повторно запрещено: действительно ли это так и стоит ли каждый раз опустошать чайник

Чайник — неотъемлемая часть кухонь по всему миру. Но в последнее время появляется множество утверждений о том, что воду, оставшуюся в чайнике после первого кипячения, нельзя кипятить повторно. Якобы многократное кипячение каким-то образом делает воду вредной.

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В результате распространились теории о том, что воду нельзя кипятить многократно, а остатки воды в чайнике необходимо выливать каждый раз перед тем, как вновь использовать его. Подобные утверждения часто сопровождаются аргументом о том, что повторное кипячение воды приводит к накоплению опасных веществ, в том числе и металлов, таких как:

мышьяк;

нитраты;

фтор.

К счастью для нас, это утверждение неверно и ученые объяснили, почему это так, пишет The Gonversation.

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Что содержится в водопроводной воде?

Чтобы понять угрозы, важно разобраться в том, что содержится в водопроводной воде и на самом деле происходит во время кипячения.

По словам исследователей, параметры качества водопроводной воды, как правило, должны соответствовать рекомендациям экспертов. Ученые разобрали состав водопроводной воды на примере воды в Сиднее, Голубых горах и регионе Иллаварра.

Согласно общедоступным данным за период с января по март 2025 года по региону Иллаварра, средние показатели качества воды были следующими:

pH был слабощелочным;

содержание растворенных твердых веществ было низким, чтобы вызвать образование накипи в трубах и бытовых приборах;

содержание фтора было достаточным для улучшения здоровья зубов;

вода была "мягкой" с жесткостью менее 40 мг карбоната кальция на литр;

содержала следы металлов, таких как железо и свинец;

уровень магния был низким и не ощущался на вкус;

уровень натрия был ниже, чем в популярных безалкогольных напитков.

Учитывая все эти параметры, ученые отмечают, что повторное кипячение не нанесет вреда вашему здоровью.

Насколько кипячение увеличит концентрации химических веществ в воде?

Чтобы сконцентрировать вещества в воде, необходимо испарить часть жидкости, оставив химические вещества в воде. Известно, что вода испаряется при любой температуре, однако большая часть испарения приходится на процесс кипячения.

Во время кипячения некоторые летучие органические соединения могут улетучиваться, но количество неорганических соединений, таких как металлы и соли, остается неизменным. Таким образом концентрация неорганических соединений действительно может увеличиться по мере испарения воды, однако эксперименты показывают, что это происходит не в такой степени, чтобы представлять опасность.

Ученые наглядно показали, что происходит на опыте с 1 литром водопроводной воды, в которой содержится 1 мг фтора на литр. Далее для заваривания чая используется лишь 200 мл воды из чайника, а после воду в нем кипятят снова. В обоих случаях, если нагрев прекратить вскоре после начала кипячения, потери воды за счет испарения будут незначительными, а содержание фтора в каждой чашке чая будет одинаковым.

Предположим, что при втором кипячении процесс длится до тех пор, пока не испарится 100 мл воды. Даже в этом случае количество фтора, которое мы потребив со второй чашкой составит 0,23 мг, что не слишком много в сравнении с первой — 0,20 мг. Отметим, что это будет справедливо и для любых других минералов или органических веществ, которые могли содержаться в водопроводной воде.

Например, чтобы достичь опасной концентрации свинца в чашке воды — 0,01 мг на литр — придется уварить примерно 20 литров водопроводной воды до объема всего лишь 200 мл. На практике это маловероятно — большинство электрических чайников рассчитаны на кратковременное кипение перед автоматическим отключением.

Таким образом, пока используемая нами вода соответствует требованиям, концентрация опасных веществ в ней даже после повторного кипячения не будет опасной.

Влияет ли повторное кипячение на вкус воды?

Влияет ли повторное кипячение воды на вкус ваших напитков, полностью зависит от особенностей вашего местного водоснабжения и ваших личных предпочтений.

Небольшое изменение концентрации минералов или потеря растворенного кислорода во время кипячения может повлиять на вкус воды у некоторых людей, хотя существует множество других факторов, влияющих на вкус водопроводной воды.

Ранее Фокус писал о том, почему вода такая вкусная, когда мы испытываем жажду: ученые раскрыли этот секрет.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.