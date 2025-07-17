Кип'ятити воду повторно заборонено: чи справді це так і чи варто щоразу спустошувати чайник

Чайник — невіддільна частина кухонь по всьому світу. Але останнім часом з'являється безліч тверджень про те, що воду, яка залишилася в чайнику після першого кип'ятіння, не можна кип'ятити повторно. Нібито багаторазове кип'ятіння якимось чином робить воду шкідливою.

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У результаті поширилися теорії про те, що воду не можна кип'ятити багаторазово, а залишки води в чайнику необхідно виливати щоразу перед тим, як знову використовувати його. Подібні твердження часто супроводжуються аргументом про те, що повторне кип'ятіння води призводить до накопичення небезпечних речовин, зокрема й металів, таких як:

миш'як;

нітрати;

фтор.

На щастя для нас, це твердження хибне і вчені пояснили, чому це так, пише The Gonversation.

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Що міститься у водопровідній воді?

Щоб зрозуміти загрози, важливо розібратися в тому, що міститься у водопровідній воді й що насправді відбувається під час кип'ятіння.

За словами дослідників, параметри якості водопровідної води, як правило, мають відповідати рекомендаціям експертів. Вчені розібрали склад водопровідної води на прикладі води в Сіднеї, Блакитних горах і регіоні Іллаварра.

Згідно з загальнодоступними даними за період із січня по березень 2025 року по регіону Іллаварра, середні показники якості води були такими:

pH був слаболужним;

вміст розчинених твердих речовин був низьким, щоб викликати утворення накипу в трубах і побутових приладах;

вміст фтору був достатнім для поліпшення здоров'я зубів;

вода була "м'якою" з жорсткістю менш як 40 мг карбонату кальцію на літр;

містила сліди металів, таких як залізо і свинець;

рівень магнію був низьким і не відчувався на смак;

рівень натрію був нижчим, ніж у популярних безалкогольних напоїв.

З огляду на всі ці параметри, вчені зазначають, що повторне кип'ятіння не завдасть шкоди вашому здоров'ю.

Наскільки кип'ятіння збільшить концентрації хімічних речовин у воді?

Щоб сконцентрувати речовини у воді, необхідно випарувати частину рідини, залишивши хімічні речовини у воді. Відомо, що вода випаровується за будь-якої температури, проте більша частина випаровування припадає на процес кип'ятіння.

Під час кип'ятіння деякі леткі органічні сполуки можуть випаровуватися, але кількість неорганічних сполук, таких як метали та солі, залишається незмінною. Таким чином концентрація неорганічних сполук справді може збільшитися в міру випаровування води, однак експерименти показують, що це відбувається не такою мірою, щоб становити небезпеку.

Вчені наочно показали, що відбувається на досліді з 1 літром водопровідної води, в якій міститься 1 мг фтору на літр. Далі для заварювання чаю використовується лише 200 мл води з чайника, а після воду в ньому кип'ятять знову. В обох випадках, якщо нагрівання припинити незабаром після початку кип'ятіння, втрати води шляхом випаровування будуть незначними, а вміст фтору в кожній чашці чаю буде однаковим.

Припустимо, що при другому кип'ятінні процес триває доти, доки не випарується 100 мл води. Навіть у цьому разі кількість фтору, яку ми споживемо з другою чашкою, становитиме 0,23 мг, що не надто багато, як порівняти з першою — 0,20 мг. Зазначимо, що це буде справедливо і для будь-яких інших мінералів чи органічних речовин, які могли міститися у водопровідній воді.

Наприклад, щоб досягти небезпечної концентрації свинцю в чашці води — 0,01 мг на літр, — доведеться уварити приблизно 20 літрів водопровідної води до об'єму всього лише 200 мл. На практиці це малоймовірно — більшість електричних чайників розраховані на короткочасне кипіння перед автоматичним відключенням.

Таким чином, поки використовувана нами вода відповідає вимогам, концентрація небезпечних речовин у ній навіть після повторного кип'ятіння не буде небезпечною.

Чи впливає повторне кип'ятіння на смак води?

Чи впливає повторне кип'ятіння води на смак ваших напоїв, повністю залежить від особливостей вашого місцевого водопостачання та ваших особистих уподобань.

Невелика зміна концентрації мінералів або втрата розчиненого кисню під час кип'ятіння може вплинути на смак води в деяких людей, хоча існує безліч інших чинників, що впливають на смак водопровідної води.

Раніше Фокус писав про те, чому вода така смачна, коли ми відчуваємо спрагу: вчені розкрили цей секрет.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.