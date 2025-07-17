Опаснее акулы и медведя: самое смертоносное животное в мире убивает более миллиона человек в год

Исследователи назвали неприметного убийцу, который считается самым смертоносным животным на Земле. Можно подумать, что это кто-то крупный и опасный, вроде медведя или белой акулы, но на самом деле реальность немного иная.

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Наша планета является домом для невероятного количества видов, в том числе и опасных хищников. Можно предположить, что самым смертоносным животным в мире является что-то вроде большой белой акулы, медведя гризли или другого подобного зверя. Однако на самом деле самое смертоносное животное в мире — совсем не то, что вы ожидаете. Оно вовсе не свирепое и не сильное, но ежегодно уносит жизни сотни тысяч людей, пишет IFLScience.

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Смертоносные животные на Земле

Несмотря на популярность морских хищников в нашем культурном сознании, акулы на самом деле убивают в среднем лишь около 10 человек в год по всему миру. Для сравнения, падающие с пальм кокосы ежегодно уносят жизни около 150 человек, так что акулы не так уж страшны.

Что насчет медведей? Только в Северной Америке по сельской местности бродит около 750 000 черных медведей. Статистика свидетельствует о том, что в среднем они убивают лишь одного человека в год. Когда дело доходит до смертельных случаев, даже коровы превосходят медведей и акул, поскольку только в США они убивают от 20 до 22 человек ежегодно.

Таким образом, большие и свирепые — вовсе не про самых смертоносных животных в мире. Но, что насчет ядовитых? Пауки — предмет множества страхов по всему миру, но на самом деле они ответственны за малое количество смертоносных укусов. Этого не скажешь об укусах змей — ежегодно во всем мире от укусов змей погибает около 140 000 человек. Впрочем, эта цифра не идет ни в какой сравнение с числом погибших от укусов самого смертоносного животного в мире.

Самое смертоносное животное в мире

По словам исследователей, на самом деле самым смертоносным животным в мире является комар. По данным Американской ассоциации по борьбе с комарами, это назойливое насекомое ежегодно убивает более 1 миллиона человек. Другие органы здравоохранения считают, что эта цифра может быть еще выше, достигая 2–3 миллионов смертей в год.

Это связано с тем, что комары являются переносчиками различных заболеваний, самым распространенным из которых является малярия, от которой ежегодно умирает около 600 000 человек. Основными переносчиками являются комары рода Anopheles. Самки переносят малярию человеку через укусы. Высасывая кровь, они выделяют в кровоток плазмодий — род простейших паразитов. Эти паразиты проникают в эритроциты и размножаются в них.

Малярия поражает преимущественно людей, живущих в тропических и субтропических регионах. В странах с наиболее высоким уровнем передачи инфекции наиболее уязвимы маленькие дети, у которых не выработался иммунитет, а также беременные женщины, чей иммунитет изменился в результате беременности. Несмотря на растущую доступность различных форм профилактики и лечения заболевания, оно продолжает наносить большой ущерб.

Впрочем, малярия — не единственное заболевание, передающееся комарами. Эти смертоносные насекомые также могут переносить такие заболевания, как:

лихорадка денге;

вирусная инфекция;

вирус Западного Нила.

В общей сложности, комары являются причиной не менее одного миллиона смертей в год. Это, несмотря на его крошечные размеры, делает комара самым смертоносным животным в мире. Исследования также показывают, что по мере дальнейшего изменения климата комары могут распространиться на ранее не затронутые ими территории. В результате угроза для людей лишь возрастет.

Ранее Фокус писал о том, что самых смертоносных пауков в Австралии оказалось втрое больше, чем считали ранее: в чем тут дело.